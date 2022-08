Atención | Defensa de Jhonier Leal evalúa solicitar la nulidad del proceso

La abogada Ana Julieth Vásquez, quien defiende a Jhonier Leal, manifestó que está evaluando solicitar la nulidad del proceso penal que se adelanta contra su cliente por su presunta participación en los delitos de homicidio agravado y manipulación de elementos materiales probatorios.

Jhonier leal es investigado por presuntamente participar en el asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en la noche del pasado 21 de noviembre.

La jurista, Ana Julieth Vásquez, manifestó que para este jueves se convocó una audiencia preparatoria de juicio, esto pese a que está pendiente una diligencia de toma de muestras y búsqueda selectiva de datos. Estas diligencias, reseñó, son clave para preparar la defensa y recolectar las pruebas que espera que sean tenidas en cuenta en el proceso penal contra Jhonier Leal. “La idea no es dilatar el proceso, sino que avance”.

Velásquez reseña que se ha presentado una “premura” en la celebración de las audiencias. El hecho que se haya convocado una nueva audiencia representa una vulneración al debido proceso y a la defensa. “Esto puede derivar en la nulidad”.

Para el 26 de septiembre se tienen programadas las audiencias para la toma de muestras y búsqueda selectiva de datos, según reseña el sistema de la Rama Judicial.

La Fiscalía General calificó como “temeraria” la actitud de la defensa de Jhonier Leal, señalando que demuestra una vez más que la única estrategia de defensa es dilatar el proceso para buscar un provecho.

Reconoció que esta audiencia está programada desde hace mucho tiempo y, a última hora, presentó la petición de aplazamiento, amenazando sobre una presunta nulidad por la vulneración de derechos procesales. “Dice que si la jueza sigue con la intención de seguir con la audiencia se verá en la obligación de pedir la nulidad”.

El fiscal Mario Burgos indicó que esta audiencia era el momento para conocer la estrategia de la defensa. “Estamos ansiosos que presente las 100 pruebas que ha dicho que tiene para demostrar la inocencia de su cliente”

Por su parte, los representantes de víctimas indican que la abogada del acusado busca maniobras dilatorias. “Ha mostrado una conducta atípica para este tipo de audiencia (...) no existe una defensa, se quiere dilatar el proceso. Si no se siente capacitada para representar a Jhonier Leal Hernández pues fácil, que le dé poder a un abogado de oficio para que no se le vulneren los derechos al debido proceso”.

Considera que lo único que se está buscando es alargar el caso para buscar una nulidad. El abogado Elmer Montaña insiste en que Jhonier podría resultar beneficiado por un tecnicismo lo que llevaría incluso a que se ordenara su libertad.

Una solicitud de nulidad podría ser “catastrófica” puesto que el caso se alargaría demasiado ya que de presentarse y negarse, la ley otorga un recurso de apelación que debería ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Con el fin de blindar de todas las garantías procesales al acusado Montaña pidió que se avale la solicitud de aplazamiento de la diligencia. “Evitemos esos riesgos y cerrémosle posibilidades al señor Jhonier Leal para que se nos salga por los intersticios de las irregularidades procesales que a veces afectan estos asuntos y permiten que las personas queden en libertad, ¡yo no quiero al señor Jhonier Leal en libertad!”.

El próximo 30 de agosto se definirá la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de Jhonier Leal, quien alega fallas en la investigación de la Fiscalía General.