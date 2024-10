Atención | Tribunal admitió demanda del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez reclama por la vulneración de las garantías procesales y le pide a la jueza reconsiderar su decisión de no aplazar la audiencia mientras conocen las nuevas pruebas del caso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/z2rukOOhmA

En este punto puso de presente la petición hecha durante la audiencia del pasado miércoles el expresidente para que no se le dejara sin pruebas de cara al juicio. “Es claro que tenemos divergencias de interpretación o criterios sobre lo ocurrido en la audiencia de ayer frente al descubrimiento de la defensa y la negativa de la defensa de hacer el descubrimiento”.

Finalmente, consideró que acá no se trata de “rogarle” a la defensa para que realice el descubrimiento probatorio. “Respetando el criterio que usted pueda tener, señora juez, incluso si usted considera que la defensa técnica no ha cumplido con sus obligaciones profesionales en este asunto, eso no significa que eso lleve a sacrificar el derecho sustancial que le asiste al procesado”.