Atención | Tribunal de Cundinamarca abre incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro

Un nuevo lío jurídico tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, es en esta ocación con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que abrió un incidente desacato contra el primer mandatario por no cumplir una decisión del mismo tribunal sobre integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Ni siquiera los magistrados del Tribunal de Cundinamarca entienden por qué la renuencia del presidente de la República para nombrar el grupo de expertos encargados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Sin embargo, lo que sí advierten es que de no cumplirse las sentencias del mismo Tribunal y del Consejo de Estado, el primer mandatario estaría en desacato, con las consecuencias legales que se derivan.

Las pruebas que fueron allegadas por la propia presidencia de la República advierten que se adelantaron todas las gestiones necesarias para hacer el nombramiento del grupo de expertos en la Creg, pero no se cumplió con el fallo que ordenaba hacer efectivos esos nombramientos, por tanto, abrió paso al incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro.

“Ahora bien, los documentos allegados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República permiten evidenciar que se realizaron gestiones para realizar los nombramientos, mas no el cumplimiento del fallo, porque no se adjuntaron los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años, como se ordenó en el fallo del 25 de enero de 2024, pese a que el plazo feneció el 27 de junio de 2024″, advierte la decisión.

Como el gobierno no ha logrado conformar el grupo de expertos que integrarán la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Tribunal le dio 48 horas al presidente de la República para que aporte todos los elementos de prueba necesarios que justifiquen por qué no dieron cumplimiento a la decisión del mismo tribunal, so pena de la eventual sanción por desacato.