“Banda de rateros de cuello blanco que mora en Chapinero Alto”; presidente Petro lanzó ácido trino; ¿a quién va dirigido?

A través de su tribuna preferida, su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro lanzó un ácido trino contra el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, dentro del debate nacional que hay por la reforma a la salud.

El jefe de Estado dijo que: “No me equivoco al decir que la República que nos entregó Bolívar, nos la robaron y nos entregaron una regoda dominada por la banda de rateros de cuello blanco que mora en Chapinero Alto”.

El presidente hizo una alocución para hablar de la Nueva EPS. | Foto: Presidencia

El trino del presidente Petro se da en respuesta al artículo de SEMANA en el que el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, apuntó directamente contra el jefe de Estado por la crisis en la salud.

“Asumirá las consecuencias de la tragedia humanitaria que creó”, dijo Restrepo sobre la quiebra de la EPS durante el gobierno Petro.

Por su parte, el presidente en su trino dijo: “Irresponsable máximo, después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito FMI por US$ 5.000 millones pagadero en tres años, le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos y condujo al país al déficit”.

José Manuel Restrepo, atacó al presidente Gustavo Petro, por crisis en el sistema de salud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Agregó que: “El peor error fiscal de la historia de Colombia. Ambos huecos los pagamos nosotros, el siguiente gobierno podrá equilibrar si se aprueba la reforma tributaria, pero ya habrán los locos que traten de impedirlo”.

Asimismo, Petro indicó que: “Crearon el déficit y se niegan a pagarlo. Les pasaron 12 millones de facturas por debajo de las narices en la Nueva EPS, y no se dieron cuenta. Como eran los amigotes políticos, miraron para otro lado. Irresponsables de máximo nivel y cómplices del mayor atraco al Estado”.

En el artículo de SEMANA, Restrepo, por su parte, criticó la “capacidad infinita de destruir, destruir y destruir. Que siga su camino y el siguiente gobierno reconstruirá el desastre. No más chantajes”, al referirse a Petro.

Expertos adviertes crisis en el sistema de salud. | Foto: Getty Images

Adicionalmente , dijo que mientras la crisis se agudiza, “él y solamente él (Petro) asumirá las consecuencias de la tragedia humanitaria que creó”.