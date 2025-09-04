Suscribirse

Bomberos de Cundinamarca hace importante aclaración sobre caso Valeria Afanador: “No contaba con la autorización”

El capitán Álvaro Farfán hizo una importante aclaración sobre las vallas que habría puesto el colegio en los arbustos por donde salió Valeria.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 10:48 p. m.
Bomberos de Cundinamarca revelan nueva información del caso Valeria Afanador.
Bomberos de Cundinamarca revelan nueva información del caso Valeria Afanador. | Foto: Montaje Semana

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se encuentra bajo una investigación por la forma en la que perdió el rastro de la menor Valeria Afanador en Cajicá, Cundinamarca.

En medio de este proceso judicial, Julián Quintana, abogado de la familia Afanador Cárdenas, denunció que el colegio habría modificado la escena del crimen donde puntualmente desapareció la niña de 10 años el pasado 12 de agosto.

Contexto: Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

Ante esto, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, hizo una importante aclaración sobre las vallas que habría puesto el colegio en los arbustos donde salió Valeria.

Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.
Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

“Es a ellos a quien se debe hacer referencia y hacer la verificación si dicho establecimiento público comercial contaba con el concepto técnico de bomberos, si cumplía con todos los requisitos de seguridad humana y contra incendio, ellos son los que tendrán que dar esa información. Con referente a la competencia mía como delegado departamental, y de pronto lo que se ha malinterpretado, es si el establecimiento público como tal o colegio, los laureles, contaba con el concepto técnico favorable para poder hacer algunas adecuaciones o modificaciones a su cerramiento“, mencionó inicialmente Farfán.

Así las cosas, el capitán fue enfático en aclarar que corresponde a los organismos de socorro, en este caso el Cuerpo de Bomberos, verificar la cumpliendo de requisitos de seguridad.

“Claramente, se ha dicho que este no contaba por parte de bomberos ni por parte del puesto mando unificado con la autorización para realizar dichos arreglos locativos o modificaciones, y que se les especificó que eso debía hacerse a través de los entes competentes como era la fiscalía, teniendo en cuenta que entraba en curso un proceso de investigación por la desaparición de la menor y eso podría de alguna manera alterar la escena. Todo ello está soportado entre las actas del puesto a mando unificado y claramente el cuerpo de bomberos que sea parte del puesto de mando unificado en ningún momento emitió concepto alguno al respecto”, detalló Farfán.

Bomberos de Cundinamarca despliega operativos por la búsqueda.
Bomberos de Cundinamarca puntualizaron información del caso. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Por lo tanto, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca elevó un oficio oficial a los Bomberos de Cajicá para conocer si al momento, el colegio o las labores contaban con el concepto técnico favorable.

Cuáles fueron los hallazgos u observaciones, si así lo tuvieran pertinente con relación al proceso de concepto, y que envíe también los soportes de los diferentes formatos de llenado de inspección que tuvieron que haber realizado en ese establecimiento educativo”, puntualizó

Valeria AfanadorBomberosCundinamarca

