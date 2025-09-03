El país sigue consternado tras el caso de la desaparición de Valeria Afanador, menor de 10 años, que tenía síndrome de Down y apareció sin vida en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Las investigaciones de este caso van dirigidas puntualmente al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde fue reportada inicialmente como desaparecida el pasado 12 de agosto.

Julián Quintana, abogado de la familia Afanador Cárdenas, quien ha denunciado al colegio como el principal responsable de este hecho, hizo un nuevo señalamiento contra la institución.

“El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña”, mencionó en su cuenta de X.

El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña:

1. Reconocen que la reja era insegura.

2. Alteraron la escena del delito.

Grave hecho que exige verdad y justicia pic.twitter.com/j9qWLNkQyb — Julián Quintana (@julianquintanat) September 3, 2025

El abogado ha sido enfático en argumentar la presunta responsabilidad del colegio en el momento en que la menor desapareció, debido a que Valeria no estaría siendo vigilada por personal del plantel educativo, según los videos del hecho.

“Desde la parte de las víctimas, la primera va a ser sin duda alguna la acción civil en relación con la responsabilidad del colegio, la otra la administrativa, la cual hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución”, dijo el abogado tras conocer el dictamen forense de Medicina Legal de la niña.

Abogado de la familia de Valeria Afanador cuestiona actuación del colegio en Cajicá. | Foto: Montaje El País: Redes sociales Jualian Quintana y GCL

El representante legal reveló un video publicado este miércoles 3 de septiembre en la mencionada red social, donde muestra lo que habría hecho el colegio una vez conoció la desaparición y muerte de su estudiante. Platea dos situaciones:

“1. Reconocen que la reja era insegura. 2. Alteraron la escena del delito”, escribió el abogado, y agregó: “Grave hecho que exige verdad y justicia“.