Colegio donde desapareció Valeria Afanador sufre primeras consecuencias: papás de estudiantes tomaron dura medida

El Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio en el que estudiaba Valeria Afanador y del que desapareció el pasado 12 de agosto, comenzó a sufrir las primeras consecuencias después de que se confirmara la muerte de la niña de 10 años.

Wilson Halaby, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cajicá, confirmó en las últimas horas que varios papás de los estudiantes ya tomaron una primera decisión: retiraron a sus hijos de la institución educativa.

Las investigaciones todavía se adelantan para esclarecer por completo lo ocurrido con la niña. | Foto: Bomberos de Cundinamarca

“Hay algunos estudiantes a los que sus padres retiraron y trasladaron a otros colegios. Conocemos que ha existido la facilidad en otras instituciones para recibirlos y que no pierdan sus clases y, por ende, el curso en el que estaban”, señaló.

El funcionario recordó que el colegio donde estudiaba Valeria se encuentra bajo una investigación por todo lo sucedido, ya que uno de los interrogantes principales es el motivo por el que la niña, pese a sus condiciones, estaba completamente sola segundos antes de perder su rastro.

Halaby también confirmó que este jueves tendrán una reunión con las escuelas públicas y privadas del municipio, con el fin de verificar que cumplen con todos los requisitos para que los niños y niñas estén a salvo en estos sitios.

“Están convocados los colegios para revisar desde la Secretaría de Seguridad y desde Gestión del Riesgo las instalaciones físicas, tanto internas como externas”, comentó.

Por el momento, según mencionó, toca esperar para ver cómo avanza la investigación que se le adelanta al colegio en el que desapareció Valeria Afanador, quien murió por ahogamiento, según confirmó Medicina Legal.

Asimismo, el secretario precisó que se realizarán una serie de recomendaciones con relación al río Frío, esto con el objetivo de mitigar cualquier riesgo para que otro caso parecido no se vuelva a registrar.

Manuel Afanador, papá de Valeria, informó que sus otros hijos, hermanos de Valeria, también fueron retirados de la institución educativa después de todo lo que ha ocurrido.

“Habrá que tomar las acciones pertinentes para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. En lo personal nosotros acabamos de retirar a los trillizos también, allá estudiaban los cuatro y pues ya los niños tampoco van a seguir allí”, dijo.

Por el momento, las investigaciones del caso continúan y se intenta esclarecer si detrás de la cerca por donde salió Valeria había alguien más, pues los papás no creen que la pequeña tomara la decisión por ella sola de irse del colegio.