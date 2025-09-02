Bomberos explican el motivo por el que no encontraron a Valeria Afanador durante búsqueda en el río: “La naturaleza esconde”

Medicina Legal, finalmente, entregó los resultados de los análisis practicados a Valeria Afanador y concluyó que la pequeña, quien estuvo desaparecida desde el pasado 12 de agosto, murió por ahogamiento.

Aparentemente, la niña duró sumergida varios días en el río Frío, que está cerca del colegio ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. De esta manera, se acabó con el misterio y cada vez hay más luces en el caso.

Todo el municipio de Cajicá despidió a Valeria tras ser encontrada sin vida. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @opanoticias

Sin embargo, todavía quedan algunas dudas: ¿por qué la niña salió de la institución educativa por medio de esta cerca? ¿Hay alguien más involucrado? ¿Por qué su cadáver no fue encontrado antes si las labores de búsqueda se realizaron en este punto?

Este último interrogante fue respondido por el capitán Álvaro Farfán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, quien entregó el posible motivo por el que nunca vieron a Valeria en estas aguas.

“Todo cuerpo es totalmente diferente, hay unas condiciones que son el peso, acumulación de gases, entre otros. También está la temperatura del río, los caudales y todo esto genera que los cuerpos pueda que no aparezcan con prontitud”, señaló.

De hecho, Farfán indicó que han tenido casos en los que logran encontrar los cadáveres en cuestión de horas, pero también otros, como sucedió con Valeria, en los que los cuerpos se demoran días en aparecer.

Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó con la menor. | Foto: Colprensa/Bomberos

“La naturaleza es algo compleja, a veces nosotros decimos de manera coloquial que la naturaleza esconde los cuerpos porque hay vegetación, huecos y sitios que no son de fácil percepción”, comentó.

En ese sentido, el capitán dejó en claro que pese a que se manejaron otras hipótesis, por ejemplo, un secuestro, nunca se descartó que la menor de edad estuviera sumergida en el agua, más allá de todas las labores que se realizaron.

Farfán advirtió que, si bien la Fiscalía entregó los resultados de lo que se halló en el cuerpo de Valeria, es necesario que se lleven a cabo las pruebas para comprobar que estos líquidos que aparecieron en el cuerpo hacen parte del río Frío.

“Lo importante aquí es dejar claridad de que no se escatimó personal profesional y técnico en el proceso de búsqueda. Fueron más de 400 personas dando respuesta a todos los posibles escenarios”, comentó.

El líder del organismo de emergencia recordó que, incluso, efectuaron búsquedas en bolsas de basura para prevenir cualquier situación. Finalmente, esto no dio resultado y el cuerpo de Valeria apareció días después flotando en el agua.