Padre de Valeria Afanador reacciona en SEMANA al dictamen de Medicina Legal de su hija: “Hay una responsabilidad directa”

Manuel Afanador, padre de la menor, habló en SEMANA y pidió a la Fiscalía profundizar la investigación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 12:13 a. m.
Manuel Afanador, padre de Valeria.
Manuel Afanador, padre de Valeria.

Este primero de septiembre, Medicina Legal determinó de manera preliminar que Valeria Afanador, menor de diez años hallada sin vida el pasado 29 de agosto, murió por ahogamiento.

“Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido; la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano, encontrados en el estómago y vías respiratorias”, informó la Fiscalía.

Contexto: Caso Valeria Afanador: Medicina Legal concluyó que la niña murió por ahogamiento

Ante esto, Manuel Afanador, padre de la menor con síndrome de Down, reaccionó en SEMANA tras conocer este dictamen, que ayudará a concluir con las investigaciones en curso.

“Acá el llamado que yo le estoy haciendo a la Fiscalía es que tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Conocemos a nuestra hija, conocíamos a nuestra hija y sabíamos, pues, que ella no era de tomar iniciativas de salir del colegio y lanzarse a un río sola”, dijo el padre.

El padre, quien se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, habló con el vicefiscal que lleva el caso de su hija para que profundicen a fondo la investigación.

Contexto: Desgarrador mensaje del papá de Valeria Afanador despidiendo a su hija con la voz entrecortada: “Mi alma partida en pedazos”

“Yo reitero mi posición de que la niña no salió solo del colegio y las investigaciones van a seguir, la Fiscalía sigue trabajando, sigue analizando todo el material fílmico, que se recaudaron de algo más de 94 cámaras dentro del colegio y en unas zonas aledañas y seguirán trabajando para poder esclarecer los hechos", reveló en SEMANA.

Esto fue lo que dijo el papá de la niña.
Manuel Afanador y su hija Valeria Afanador.

Valeria fue vista por última vez en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe antes de desaparecer el pasado 12 de agosto, por lo que las investigaciones están dirigidas a la institución.

“Los comportamientos de la niña no son comportamientos naturales, ella algo o alguien la está llamando y estamos seguros de que había una persona detrás de la malla que posiblemente la raptó”, mencionó Manuel en este medio.

Por lo tanto, el padre de Valeria fue enfático al mencionar que faltó seguridad por parte del plantel educativo: “Claramente, hay una responsabilidad directa del colegio (...) se ha evidenciado la falla que tenían esas mallas y demás, pero también ya lo determinará el análisis judicial que se está haciendo”.

YouTube video player

Noticias relacionadas

