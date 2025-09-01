Padre de Valeria Afanador reacciona en SEMANA al dictamen de Medicina Legal de su hija: “Hay una responsabilidad directa”

Este primero de septiembre, Medicina Legal determinó de manera preliminar que Valeria Afanador, menor de diez años hallada sin vida el pasado 29 de agosto, murió por ahogamiento.

“Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido; la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano, encontrados en el estómago y vías respiratorias”, informó la Fiscalía.

Ante esto, Manuel Afanador, padre de la menor con síndrome de Down, reaccionó en SEMANA tras conocer este dictamen, que ayudará a concluir con las investigaciones en curso.

“Acá el llamado que yo le estoy haciendo a la Fiscalía es que tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Conocemos a nuestra hija, conocíamos a nuestra hija y sabíamos, pues, que ella no era de tomar iniciativas de salir del colegio y lanzarse a un río sola”, dijo el padre.

La familia de Valeria Afanador asegura que hay una persona implicada y pide a la Fiscalía profundizar en la investigación.

El padre, quien se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, habló con el vicefiscal que lleva el caso de su hija para que profundicen a fondo la investigación.

“Yo reitero mi posición de que la niña no salió solo del colegio y las investigaciones van a seguir, la Fiscalía sigue trabajando, sigue analizando todo el material fílmico, que se recaudaron de algo más de 94 cámaras dentro del colegio y en unas zonas aledañas y seguirán trabajando para poder esclarecer los hechos", reveló en SEMANA.

Manuel Afanador y su hija Valeria Afanador. | Foto: Foto 1: Captura de video: City Tv / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Valeria fue vista por última vez en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe antes de desaparecer el pasado 12 de agosto, por lo que las investigaciones están dirigidas a la institución.

“Los comportamientos de la niña no son comportamientos naturales, ella algo o alguien la está llamando y estamos seguros de que había una persona detrás de la malla que posiblemente la raptó”, mencionó Manuel en este medio.