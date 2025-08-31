Suscribirse

Exequias de Valeria Afanador: conmovedoras imágenes de las honras fúnebres de la menor en Cajicá

Cientos de personas vestidas con prendas llamativas y globos de diferentes colores le dieron el último adiós a Valeria.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 7:12 p. m.
Así fueron las exequias este domingo 31 de agosto.
Este domingo, 31 de agosto, la familia Afanador Cárdenas despide a la pequeña Valeria, quien fue hallada sin vida el pasado 29 de agosto tras permanecer desaparecida durante 18 días.

Contexto: Caso Valeria Afanador: el emotivo mensaje del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca que durante 18 días buscó a la menor

Cientos de simpatizantes se dieron cita sobre las 8:30 de la mañana en el Centro Chía y desde allí iniciaron una caravana vehicular hasta llegar al Salón Edad de Oro en Cajicá para rendirle un emotivo homenaje.

A este sector hicieron presencia cientos de personas vestidas con prendas llamativas y globos de diferentes colores con la intención de darle el último adiós a Valeria.

Contexto: Desgarrador pronunciamiento de familiares de Valeria Afanador tras su muerte: “Nos destrozaron la vida”

El coche fúnebre que transportaba el féretro blanco con el cuerpo de la menor de 10 años estuvo acompañado por sus padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares.

Así mismo, sobre las 3:00 de la tarde de este domingo, se tiene prevista una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá para posteriormente realizar la inhumación en el cementerio local del municipio.

El municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, decretó tres días de luto ante este lamentable episodio que hoy atraviesa la familia de Valeria.

“Este es un momento doloroso para todos los cajiqueños. Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, dijo la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome.

Así fueron las exequias este domingo 31 de agosto.
El cuerpo de esta niña, quien tenía síndrome de Down, fue entregado a sus familiares el sábado 30 de agosto por parte de Medicina Legal, quien aún no da determinado la causa de muerte.

La Fiscalía continúa las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos, mientras Medicina Legal realiza los análisis científicos que acrediten las causas de la muerte de la niña”, informó el ente investigador en las últimas horas.

