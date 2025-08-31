Este domingo, 31 de agosto, la familia Afanador Cárdenas despide a la pequeña Valeria, quien fue hallada sin vida el pasado 29 de agosto tras permanecer desaparecida durante 18 días.

Cientos de simpatizantes se dieron cita sobre las 8:30 de la mañana en el Centro Chía y desde allí iniciaron una caravana vehicular hasta llegar al Salón Edad de Oro en Cajicá para rendirle un emotivo homenaje.

#Dolor | Imágenes de la caravana que despide a la niña Valeria Afanador. El evento partió desde Centro Chía y terminó en Cajicá.



El sepelio de la menor será a las 3 p.m. en la iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá, #Cundinamarca.

A este sector hicieron presencia cientos de personas vestidas con prendas llamativas y globos de diferentes colores con la intención de darle el último adiós a Valeria.

El coche fúnebre que transportaba el féretro blanco con el cuerpo de la menor de 10 años estuvo acompañado por sus padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares.

Así fue la llegada del féretro de Valeria Afanador al club Edad de Oro.

Así mismo, sobre las 3:00 de la tarde de este domingo, se tiene prevista una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá para posteriormente realizar la inhumación en el cementerio local del municipio.

El municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, decretó tres días de luto ante este lamentable episodio que hoy atraviesa la familia de Valeria.

“Este es un momento doloroso para todos los cajiqueños. Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, dijo la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome.

Así fueron las exequias este domingo 31 de agosto. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @opanoticias

El cuerpo de esta niña, quien tenía síndrome de Down, fue entregado a sus familiares el sábado 30 de agosto por parte de Medicina Legal, quien aún no da determinado la causa de muerte.