Caso Valeria Afanador será investigado como un homicidio, advierten fuentes de la Fiscalía

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales de la Fiscalía General de la Nación que el caso de la menor Valeria Afanador, que fue hallada sin vida luego de 18 días desaparecida, será investigado como un homicidio y no como un feminicidio.

Además, precisaron que los investigadores judiciales creen que el cuerpo de la menor de edad fue arrojado en el sitio donde lo encontraron porque la zona había sido revisada días antes del hallazgo.

Los encargados de las pesquisas tienen en su poder abundantes elementos materiales probatorios que prueban que el asesinato se habría registrado en otro sitio.

El cuerpo sin vida lo hallaron en medio de las labores de búsqueda en la zona contigua al río Frío, en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

Búsqueda de Valeria Afanador. | Foto: Suministrada a Semana

La noticia fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien lamentó lo ocurrido y anunció las correspondientes investigaciones.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", informó Rey por medio de su cuenta en la red social X.

El mandatario departamental se comprometió a estar al tanto de las investigaciones con las autoridades judiciales para que estas avancen con agilidad.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, añadió.

El cuerpo sin vida de la menor de edad fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.