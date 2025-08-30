Suscribirse

Caso Valeria Afanador será investigado como un homicidio, advierten fuentes de la Fiscalía

La menor estaba desaparecida y fue hallada sin vida por un campesino de la zona.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

30 de agosto de 2025, 3:28 p. m.
Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.
Video de la desaparición de la menor Valeria Afanador. | Foto: Noticias Caracol

SEMANA conoció mediante fuentes judiciales de la Fiscalía General de la Nación que el caso de la menor Valeria Afanador, que fue hallada sin vida luego de 18 días desaparecida, será investigado como un homicidio y no como un feminicidio.

Además, precisaron que los investigadores judiciales creen que el cuerpo de la menor de edad fue arrojado en el sitio donde lo encontraron porque la zona había sido revisada días antes del hallazgo.

Los encargados de las pesquisas tienen en su poder abundantes elementos materiales probatorios que prueban que el asesinato se habría registrado en otro sitio.

El cuerpo sin vida lo hallaron en medio de las labores de búsqueda en la zona contigua al río Frío, en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

Sigue la búsqueda de Valeria Afanador.
Búsqueda de Valeria Afanador. | Foto: Suministrada a Semana

La noticia fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien lamentó lo ocurrido y anunció las correspondientes investigaciones.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", informó Rey por medio de su cuenta en la red social X.

Contexto: ¿Qué se sabe de la muerte de Valeria Afanador? Esto dicen las autoridades

El mandatario departamental se comprometió a estar al tanto de las investigaciones con las autoridades judiciales para que estas avancen con agilidad.

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, añadió.

Contexto: Valeria Afanador: Colombia llora la muerte de una niña de tan solo 10 años que fue encontrada sin vida tras haber desaparecido en Cajicá. ¿Qué pasó?

El cuerpo sin vida de la menor de edad fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.

“Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de bomberos del departamento, se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona. Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, explicaron desde la Fiscalía General de la Nación.

