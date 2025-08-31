Suscribirse

Nación

El último adiós a Valeria Afanador: así será el homenaje y las exequias este domingo 31 de agosto en Cajicá

El cuerpo de Valeria Afanador fue entregado a su familia y trasladado a Chía, donde se realizarán los actos fúnebres.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 2:02 p. m.
Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria.
Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Alcaldía Municipal de Cajicá

El municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, decretó tres días de luto tras la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que duró 18 días desaparecida y fue hallada sin vida el pasado viernes 29 de agosto.

Contexto: Desgarrador pronunciamiento de familiares de Valeria Afanador tras su muerte: “Nos destrozaron la vida”

“Este es un momento doloroso para todos los cajiqueños. Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, dijo la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome.

Así las cosas, la Administración Municipal dio a conocer que a partir de las 8:30 de la mañana de este domingo 31 de agosto habrá caravana vehicular en homenaje a Valeria.

Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria.
Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Alcaldía Municipal de Cajicá

El punto de partida será frente a Centro Chía, donde habrá un recorrido hasta llegar al Club Edad de Oro, en Cajicá. Los asistentes deben lucir prendas de colores llamativos.

Contexto: Director de la Policía dispuso de un equipo élite para investigar la muerte de Valeria Afanador: “Es un día triste para Colombia”

Luego, sobre las 3:00 de la tarde de este mismo domingo, se tiene prevista una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá para darla el último adiós a la menor y posteriormente su santa sepultura.

El cuerpo de Valeria Afanador fue entregado a su familia el sábado 30 de agosto y trasladado a Chía, donde se realizarán los actos fúnebres y el respectivo homenaje.

Valeria fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
Valeria fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

Por el momento, Medicina Legal no ha dado a conocer la causa de muerte de la menor, quien fue hallada en Río Frío, en el sector conocido como Fagua (Cundinamarca).

La Fiscalía continúa las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos, mientras Medicina Legal realiza los análisis científicos que acrediten las causas de la muerte de la niña”, informó el ente investigador en las últimas horas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición

2. ¿Terminaron? Novia de Alejandro Sanz expuso si polémica con Ivet Playà causó estragos en su noviazgo

3. Lucha contra la corrupción: esto piensan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

4. María Claudia Tarazona habló de la violencia “intensa” que se vive en Colombia: “Esposos que nunca volverán”

5. Sale a la luz la camiseta que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiene un detalle especial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valeria AfanadorcajicaCundinamarca niña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.