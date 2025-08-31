El municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, decretó tres días de luto tras la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que duró 18 días desaparecida y fue hallada sin vida el pasado viernes 29 de agosto.

“Este es un momento doloroso para todos los cajiqueños. Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, dijo la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome.

Así las cosas, la Administración Municipal dio a conocer que a partir de las 8:30 de la mañana de este domingo 31 de agosto habrá caravana vehicular en homenaje a Valeria.

Cajicá decretó tres días de luto por la muerte de Valeria. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Alcaldía Municipal de Cajicá

El punto de partida será frente a Centro Chía, donde habrá un recorrido hasta llegar al Club Edad de Oro, en Cajicá. Los asistentes deben lucir prendas de colores llamativos.

Luego, sobre las 3:00 de la tarde de este mismo domingo, se tiene prevista una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá para darla el último adiós a la menor y posteriormente su santa sepultura.

El cuerpo de Valeria Afanador fue entregado a su familia el sábado 30 de agosto y trasladado a Chía, donde se realizarán los actos fúnebres y el respectivo homenaje.

Valeria fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

Por el momento, Medicina Legal no ha dado a conocer la causa de muerte de la menor, quien fue hallada en Río Frío, en el sector conocido como Fagua (Cundinamarca).