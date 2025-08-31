Desde el primer momento en que Valeria fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se apersonó del caso para encontrar a la menor.

Un equipo interinstitucional de al menos 200 personas, entre Bomberos, Cruz Roja, Policía y demás entes de control, buscaron de día y noche, por agua y tierra, a la niña de tan solo 10 años.

La única pista que tenían las autoridades era que Valeria había sido vista por última vez en su colegio, por lo que su búsqueda comenzó a inmediaciones de la institución, pero con el pasar de las horas la angustia se apoderaba.

Los días pasaban y los organismos de emergencia no encontraban rastro de la menor. Su familia estaba desesperada por hallarla.

Sin embargo, al cumplirse el día 18 de su búsqueda y luego de haber recorrido río abajo y varios kilómetros de donde ocurrió la desaparición, una llamada a las 3:15 de la tarde del viernes 29 de agosto, de un campesino de la zona, dio aviso de Valeria.

De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se desplazó al Río Frío, en el sector conocido como Fagua y hallaron el cuerpo de la menor flotando en el agua.

Lamentablemente, la búsqueda terminó allí. Valeria fue encontrada justo como desapareció: vestía su uniforme de colegio (chaqueta, sudadera y tenis).

Aún se desconoce la causa de muerte de Valeria Afanador. | Foto: Suministrada a Semana

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca fue el encargado de realizar el levantamiento del cadáver y trasladar a la niña al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Luego, el cuerpo de Valeria fue entregado a sus familiares el sábado 30 de agosto, mientras que la causa de muerte aún no ha sido revelada por las autoridades.

Ante este arduo trabajo de búsqueda, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Eduardo Farfán Vargas, quien estuvo al frente de este caso, publicó un conmovedor mensaje.

“A pesar de haber entregado el alma y corazón a un proceso de búsqueda de 18 días por la menor Valeria Afanador Cárdenas, reconozco la fortaleza y la unidad que hemos compartido en esta incansable búsqueda y nos unimos al dolor de su familia”, dijo.

Este mensaje, acompañado con una ilustración de una fotografía de Valeria, se da este 31 de agosto, justo el día en que la familia de la menor realiza sus honras fúnebres.