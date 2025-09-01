Desgarrador mensaje del papá de Valeria Afanador despidiendo a su hija con la voz entrecortada: “Mi alma partida en pedazos”

Lastimosamente, no hubo milagro y el cuerpo sin vida de Valeria Afanador fue encontrado el pasado viernes. La menor estuvo varios días desaparecida después de que se perdiera su rastro en extrañas circunstancias en su colegio ubicado en Cajicá, Cundinamarca.

Este domingo, 31 de agosto, se llevaron a cabo las honras fúnebres: se le rindió un homenaje a la pequeña y se le dio el último adiós, al tiempo que se clamó por justicia para que su caso no quede en la impunidad.

La niña fue despedida por última vez con una emotiva ceremonia durante este domingo. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @opanoticias

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Manuel Afanador, su padre y quien nunca perdió la esperanza, le entregó un mensaje final a su hija.

Con la voz entrecortada y lleno de dolor, destacó la importancia que la menor de 10 años tuvo a lo largo de su vida y todo lo que creció como persona junto a ella. “Aprendimos que en los niños no hay maldad, vimos que los niños son amor”, dijo.

"Y hoy, con mi alma partida en pedazos, le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó, que me hizo muy feliz, que me hizo reír, que me hizo llorar, pero que durante 10 años aprendí que Valeria era mi mundo”, agregó.

Manuel dejó en claro que, pese a que no va a volver a ver a su hija, siempre tendrá la esperanza de que en algún momento se reencontrarán y que ella lo acompañará por el resto de su vida, así como a toda su familia.

Toda la comunidad está exigiendo justicia para que el crimen de Valeria no quede en la impunidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Alcaldía Municipal de Cajicá

“Con la fe de que algún día nos encontraremos y que me dé esos abrazos tan menudos, que me hacen mucha falta, pero que así mismo me dan la fortaleza de seguir adelante por la vida de Santiago y de Manuel (sus hermanos), por Luisa (su mamá), por mis papás, por mis suegros, por mis sobrinos, por todos y por todas estas personas que hoy oran porque nuestra familia tenga un consuelo para que este ángel cubra este municipio”, señaló.

De igual manera, aprovechó la oportunidad para agradecerle a cada una de las personas que los apoyaron durante estos días difíciles y que, de una u otra manera, estuvieron ahí buscando a Valeria.

Incluso, el padre de la víctima envió un mensaje al sujeto que aparentemente está detrás del asesinato de la niña, quien fue encontrada en inmediaciones del colegio y en una zona donde las autoridades ya habían buscado de manera preliminar.

“También estoy seguro de que todos ustedes orarán por justicia por Valeria, porque fue el hombre lleno de maldad que nos la quitó. De nuevo, no tengo sino agradecimientos para todos y cada uno de ustedes”, comentó.

Por último, Manuel expresó: “Con todo mi corazón, Valeria de mi vida, la princesa que vino a pintar de mil colores mi vida, hoy se la entrego a Dios para que ilumine la vida de esta familia”.