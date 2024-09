Bruce Mac Master, presidente de la Andi, respondió a las críticas que recibió por parte del presidente Petro por la reforma pensional

Petro, señaló: “Ojalá piensen con el deseo, porque le estarían diciendo a Colombia que millones de viejos pobres no tienen la oportunidad de vivir mejor sus últimos días”. Son deseos del egoísmo social que es todo lo contrario del Estado Social de Derecho. Por eso voy a acompañar a la tercera edad en su movilización por la dignidad”.

El artículo, que desató la polémica entre el mandatario de la República y el presidente de la Andi , indicaba que los empresarios colombianos que se reunieron esta semana en el congreso anual siguen con su pesimismo frente a la realidad del país. Además, señalaban que el riesgo de qué la reforma pensional se caiga es muy alto, por lo cual las empresas tendrían que estar preparadas para brindar una ayuda a los adultos mayores y que esto no quedará a la deriva en el país