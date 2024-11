Cancillería confirma que hay un colombiano muerto y cuatro desaparecidos por graves inundaciones en Valencia

Desgarrador relato de colombiano afectado

“Me agarro del árbol y, de inmediato, la furgoneta se fue para otro lado. Ahí logro subir con ayuda de los pies. La sentí un poco cruda porque pensé que no sería capaz de subirme. Me asusté bastante porque el agua comenzó a subir y había mucha oscuridad” , señaló.

“Los tráilers se comenzaron a mover y pensé que se caería el árbol, momento en el que me asusté y aproveché que tenía señal para llamar a mi familia y despedirme. Les dije: ‘Discúlpenme y cuídense mucho’. Ellos me preguntaron que qué había pasado, y yo les dije: ‘Todavía nada porque no me he muerto, pero ya me despedí’”, dijo.