Capturan a Rey, uno de los principales socios de alias Iván Mordisco en el Cauca

Enfrenta un proceso penal por el crimen del subintendente José Yair Reyes Lucumí.

Redacción Semana
28 de septiembre de 2025, 11:03 p. m.
Iván Mordisco, según sus documentos, pretende revivir la vieja guerrilla de las Farc-EP. Hoy tiene bajo su mando a unos 3.700 hombres por todo el país.
Iván Mordisco, según sus documentos, pretende revivir la vieja guerrilla de las Farc-EP. Hoy tiene bajo su mando a unos 3.700 hombres por todo el país. | Foto: AFP

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez confirmó este domingo la captura de alias Rey, cabecilla de la Red de Apoyo de alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc.

“Un golpe contundente que debilita la capacidad criminal en el norte del Cauca”, manifestó el Ministro de Defensa en su cuenta de X.

El general Sánchez aseguró que en contra de alias Rey estaba vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

Igualmente, tiene un proceso penal por el homicidio del subintendente José Yair Reyes Lucumí, registrado el pasado 25 agosto.

Contexto: Exclusivo: así cayó la mano derecha de Iván Mordisco. Hubo encuentro con militares infiltrados y pidió no ser expuesto como “trofeo”

Así como “hostigamientos a estaciones de Policía y al hurto de 44 millones de pesos al Banco Agrario en Corinto y Caloto”.

“Este cabecilla también lideró ataques con cilindros bomba en Corinto el 27 mayo del 2025 que dejaron dos uniformados lesionados”, añadió el Ministro de Defensa.

En el operativo militar también fue capturada la compañera sentimental de alias Rey.

El informe operativo precisa la incautación de dos pistolas, equipos de comunicaciones, un computador y material propagandístico.

“Cada captura significa vidas protegidas y territorios recuperados. Avanzamos cerrando espacios al crimen y protegemos a la ciudadanía”, añadió el ministro.

En desarrollo...

