Capturan a Rey, uno de los principales socios de alias Iván Mordisco en el Cauca

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez confirmó este domingo la captura de alias Rey, cabecilla de la Red de Apoyo de alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc.

“Un golpe contundente que debilita la capacidad criminal en el norte del Cauca”, manifestó el Ministro de Defensa en su cuenta de X.

𝐂𝐀𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐔𝐂𝐀 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐑𝐄𝐘’ 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐔𝐁𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’



En Corinto, Cauca, nuestra @PoliciaColombia capturó a alias ‘Rey’, cabecilla de la Red de Apoyo a al… pic.twitter.com/oGfr9T5qEn — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 28, 2025

El general Sánchez aseguró que en contra de alias Rey estaba vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

Igualmente, tiene un proceso penal por el homicidio del subintendente José Yair Reyes Lucumí, registrado el pasado 25 agosto.

Así como “hostigamientos a estaciones de Policía y al hurto de 44 millones de pesos al Banco Agrario en Corinto y Caloto”.

“Este cabecilla también lideró ataques con cilindros bomba en Corinto el 27 mayo del 2025 que dejaron dos uniformados lesionados”, añadió el Ministro de Defensa.

En el operativo militar también fue capturada la compañera sentimental de alias Rey.

El informe operativo precisa la incautación de dos pistolas, equipos de comunicaciones, un computador y material propagandístico.

“Cada captura significa vidas protegidas y territorios recuperados. Avanzamos cerrando espacios al crimen y protegemos a la ciudadanía”, añadió el ministro.