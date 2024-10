El sospechoso se había presentado de manera voluntaria en la estación de Policía de Pacho, Cundinamarca, el pasado domingo 20 de octubre. Al no existir una orden de captura en su contra, fue liberado y se dirigió al municipio de Mesitas del Colegio, donde vive su madre. Este jueves, 24 de octubre, fue arrestado por la Policía Nacional en esa localidad.

Las investigaciones sugieren que, presuntamente, el hombre llevó al niño a su casa y no le brindó la atención médica necesaria. Como resultado, al día siguiente el menor fue hallado sin vida. Después de esto, el sospechoso ocultó el cuerpo hasta que las autoridades lograron descubrirlo.

Fue abusado, asesinado y enterrado

La Fiscalía ha recopilado suficiente material probatorio para presentar a este hombre ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento en relación con un menor de 14 años. Además, solicitará una medida de aseguramiento, argumentando que las evidencias no solo demuestran su responsabilidad, sino también el riesgo que representa para la sociedad.

El cuerpo del menor fue hallado en la misma finca donde supuestamente iba a ser cuidado. Según el tío político, lo enterró allí tras un accidente, afirmando que el niño se había caído. Sin embargo, los dictámenes de Medicina Legal confirmaron que no solo hubo abuso sexual, sino que la causa de muerte fue violenta y clasificada como homicidio.

Habló la mamá

“Me acusaron de que yo me lo había robado, me juzgaron. Un día fuimos a buscarlo y no vimos ninguna pista de él. Lo encontraron enterrado, con una roca lo taparon y todo”, mencionó.