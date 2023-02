Caso Valentina Trespalacios | La verdadera historia de su vida: era exitosa y sostenía a su familia

El asesinato de la joven DJ Valentina Trespalacios estremeció a todo el país luego de que la artista apareciera sin vida al interior de un contenedor de basura del barrio Versalles, localidad de Fontibón, ubicado en el occidente de Bogotá, el pasado 23 de enero; luego de haber sido asesinada presuntamente por quien se suponía que era su pareja sentimental, el extranjero John Poulos.

Ahora bien, conforme avanza el caso, sus familiares y amigos siguen sufriendo su pérdida, además de ‘soportar’ la información que se ha ido conociendo sobre lo que pudo haber sido su vida personal y los posibles motivos por los que sostuvo una relación amorosa con el estadounidense.

. - Foto: SEMANA

A pesar de lo que se habla sobre ella, Valentina era una joven, de 21 años, que apenas estaba construyendo una exitosa carrera artística, siendo de apoyo económico para su madre y hermanos.

De acuerdo con una entrevista realizada por Noticias RCN.com a su hermano mayor Felipe Trespalacios, contó sobre cómo era su vida realmente antes de ser asesinada: “Vale era muy juiciosa, siempre lo fue. Mi mamá siempre luchó por nosotros, estuvo ahí delante siendo madre cabeza de familia, y mi hermana y yo vimos eso y aprendimos muchos valores. Por eso queríamos verla bien, que dejara de correr y de trabajar tanto para pagar arriendo. Yo siempre he ganado un mínimo en una empresa normal, pero a mi hermana gracias a dios se le presentó la oportunidad de estudiar en la academia CEA, también hizo la carrera de DJ y validó el bachillerato”.

El crimen de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó al país; su cuerpo sin vida fue hallado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook

Asimismo, manifestó que aunque sabía el ambiente en el que se desenvolvía su hermana menor por su trabajo —discotecas y bares—, siempre estuvo orgulloso de lo juiciosa que era y de lo que logró gracias a su carrera como DJ:

“Cuando ella se comenzó a volver famosa, yo le decía que quería ir de fiesta y ella me respondía ‘mira Felipe, yo no voy de fiesta, voy y toco una hora y me voy para la casa. Allá vas a gastar mucha plata, ahorra y ayuda a mi mamá’, siempre me decía: ‘si tú ayudas a mi mamá, Dios nos va a bendecir’. (...) Yo admiraba mucho eso, yo con 24 años no logré ni un poquito de lo que ella logró con 21. Me encantaba su sonrisa. Amo todo de ella y extraño todo de ella”.

Según Felipe Trespalacios, Valentina creció en medio de la dificultad y gracias a los esfuerzos de su madre y a su disciplina, logró “tenerlo todo”, aunque ella siempre iba por más; “soñaba con llenar su pasaporte de sellos” y comprarle una casa a su progenitora.

La mamá de Valentina Trespalacios indicó que su novio parecía un hombre tranquilo - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios/SEMANA

Adicionalmente, Felipe señaló al medio citado anteriormente, que su carrera como DJ llegó por casualidad, pues “cuando estábamos pequeños estudiábamos en un colegio público, ella era medio ñerita —dijo entre risas— entonces yo le decía Vale no te pongas esas cintas en el cabello, no te recojas la chaqueta mira que te ves muy ñerita, y ella no me hacía caso. Pero ya después ella comenzó a salir a fiestas y a sus 16 años, en una de esas, el ‘mánager’ le dijo que tenía potencial y chispa, que estudiara. Vale aceptó porque mi mamá nos enseñó que somos humildes y que hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida, entonces comenzó a estudiar, pero ella no se quería quedar ahí, lo amaba, pero quería hacer más cosas. Valentina es un ejemplo para hombres y mujeres, porque con nuestra vida, muy dura, y sin tener nada llegó a tenerlo todo”.

Por otro lado, gracias a las diferentes pruebas y testimonios que logró recuperar la Fiscalía sobre este crimen que estremeció al país hace casi dos semanas, se habría establecido que el presunto asesino de la joven DJ le habría mandado dinero en varias oportunidades, con lo que Valentina, al parecer, financiaría sus operaciones y cirugías estéticas.

Valentina Trespalacios Dj - Facebook: Valentina Trespalacios - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Sobre ese tema, su hermano contó que la joven, de 21 años, gracias a su trabajo y reconocimiento, poseía el dinero para sostenerse por sus propios medios.

“Ella le enseñó a ahorrar al mánager. Él siempre regalaba o botaba las monedas y Vale le decía ‘no, guárdalas y ahorras mucha plata’, y entonces ella se las recogía y cuando él vio todo el dinero que ahorraba dijo como, ‘uy voy a guardarlas’. (...) Sin tener novio ahorraba todo, le ayudaba mucho a mi mamá, ella no trabajaba por los niños, pero podía hacer aseo por días y así se ganaba la vida, entonces mi hermana le decía ‘mami, yo te ayudo, pero consigue trabajo, lucha, no te quedes así’”, manifestó.

Además de ser un apoyo y sustento para su madre, también lo hacía con sus demás familiares: “Mi mamá no tenía como, teníamos para vivir, pero no para disfrutar nada, entonces mi hermana los llevaba al cine, a comer, eran como sus hijos”, dijo, y también aprovechó para recordar y definir a su hermana menor como “una guerrera, una muchacha luchadora, echada para adelante, preocupada por su familia, juiciosa y un ejemplo para mí y para todos”.