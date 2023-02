John Poulos no se inmutó al momento que los familiares de Valentina Trespalacios rompieron en llanto

En medio de la audiencia contra John Poulos, la familia de la DJ Valentina Trespalacios rompió en llanto al presentarse las pruebas del caso. Al presunto responsable no se inmutó en ese momento.

Este 1 de febrero se llevó a cabo la cuarta audiencia correspondiente al homicidio contra la DJ Valentina Trespalacios, ocurrido el 22 de enero. La Fiscalía General de la Nación presentó nuevamente las pruebas que han recogido durante la investigación. En ese momento, la familia de la víctima estaba presente en el juicio, por lo que rompieron en llanto en ese momento.

Concretamente, se encontraban el hermano de ella, Daniel Trespalacios y la madre, Laura Hidalgo. Al ser una audiencia virtual, ellos tenían la cámara prendida al momento de ver las evidencias. Los familiares no pudieron ocultar su tristeza al observar el minuto a minuto del asesinato. Asimismo, Poulos tenía la cámara prendida, pero no se alteró ni conmovió por el dolor de las personas cercanas a la que fue su pareja. Fue indiferente tanto con el material expuesto como por las expresiones de los familiares.

John Poulos, principal sospechoso del caso. - Foto: Cortesía de la Fiscalía

Por su parte, el juez permitió en ese momento que ellos apagaran la cámara si lo deseaban. Los familiares la apagaron, demostrando que el dolor que sintieron en ese momento fue grande. Esta audiencia correspondió a la imputación de medida de aseguramiento contra el norteamericano.

En otros momentos de la audiencia, los familiares volvieron a lamentar la situación. En especial cuando los participantes del juicio mencionaron o recordaron ciertos momentos del crimen. Sin embargo, en esas situaciones, apagaron la cámara por unos momentos. Los internautas que estuvieron viendo en vivo la audiencia, llenaron los comentarios con mensajes de apoyo con la familia y, en especial, para la DJ.

La traductora renunció al caso

John Poulos y traductora - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Esta decisión se suma a la que tomó el abogado de Poulos, Martín Emilio Riascos, quien también argumentó haber sido objeto de amenazas durante todo el fin de semana. La traductora Martha Lucía Morales presentó el mismo argumento.

La primera audiencia contra el estadounidense tuvo una situación que desató polémica. En medio de la sesión, hubo más de una ocasión en la que a la traductora Martha Lucía Morales se le dificultó traducirle al presunto implicado. Por esta situación, el proceso se vio obstruido en varias situaciones. En redes sociales catalogaron este hecho como una falta de respeto y una improvisación por parte de la justicia. Tanto así que Morales fue cuestionada al punto de terminar presentando la renuncia al caso.

El abogado de Poulos afirmó recibir amenazas, por lo que renunció al caso. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En una carta enviada al despacho judicial, la traductora presentó su renuncia de manera irrevocable por considerar que su labor podría afectar la decisión que se tome contra el ciudadano estadounidense.

“Señor juez, de manera respetuosa debo solicitarle que de manera prudente sea usted el que valore la situación presentada en el caso concreto, ya que, si bien es cierto pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura, no es menos cierto que si mi labor tiene incidencia en las decisiones que en Derecho corresponden deba tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo al fin que se garantice el debido proceso del señor John Nelson Poulos”, señala la decisión que le entregó la traductora Morales al juez.

Durante la diligencia, el juez, en principio, no había aceptado la decisión de la traductora Morales, para garantizar los derechos del procesado John Poulos. Sin embargo, fue el mismo acusado por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios quien solicitó este cambio, por lo que la audiencia fue aplazada para el miércoles 1 de febrero, a las 9:00 a. m.

Y no fue la única renuncia, debido a que minutos antes, Martín Emilio Riascos, el abogado de Poulos, también presentó el mismo argumento ante el juez, al decir que desde que tomó el caso no ha parado de recibir este tipo de amenazas por vía telefónica y por redes sociales.

Pese a que en las audiencias celebradas tanto el jueves como el viernes se pidió medidas de protección y seguridad para su cliente para que se le protegieran sus derechos procesales, “la Judicatura no pensó en todos los problemas que esto me estaba acarreando a mí”. El profesional del Derecho manifestó la necesidad de que estos casos mediáticos fueran privados para proteger la integridad de todos los sujetos procesales.

En su intervención, el abogado señaló que va a poner la respectiva denuncia pese a que sabe lo que puede ocurrir. “Como sé que el mundo entero me está escuchando, tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y, cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza, la respuesta del fiscal es que solamente proceden a investigar denuncias de grupos armados al margen ley y de estructuras delincuenciales organizadas le hagan directamente. Es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias, solicito que no se quede solamente en un archivo”.

Igualmente, advirtió que esto no puede ser calificado como una maniobra dilatoria puesto que desde el pasado viernes se presentó el empalme con un nuevo abogado para que lo defendiera en esta etapa final.