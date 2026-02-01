Nación

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Las autoridades frustraron planes armados que buscaban afianzarse en corredores estratégicos.

Redacción Nación
1 de febrero de 2026, 3:50 p. m.
La acción conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía evitó nuevos hechos de violencia en municipios clave del departamento.
La acción conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía evitó nuevos hechos de violencia en municipios clave del departamento. Foto: Ejército / A.P.I.

La captura de un hombre señalado como uno de los principales dinamizadores de la violencia en el norte de Nariño marcó un nuevo golpe contra las estructuras ilegales que buscan expandirse en esta zona del país.

El operativo, desarrollado en el municipio de Buesaco, permitió retirar de circulación un importante cargamento de armas y explosivos que, según las autoridades, iba a ser usado para intensificar enfrentamientos y sembrar temor en varias poblaciones.

La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, que durante semanas adelantaron labores de seguimiento e inteligencia. El resultado no solo significó la detención de un presunto cabecilla armado, sino un alivio para comunidades que venían alertando sobre el aumento de la presión de grupos ilegales.

Captura clave y arsenal retirado de circulación

Durante una diligencia de allanamiento, las autoridades sorprendieron en flagrancia a alias Motor, señalado cabecilla de comisión armada del GAO-r E Franco Benavides – Estado Mayor Central (EMC), por su presunta responsabilidad en la producción, comercialización y tenencia ilegal de armas, munición restringida y material explosivo de uso exclusivo militar.

El procedimiento dejó al descubierto fusiles, granadas para dron, cordón detonante y diversos implementos de intendencia.
Las autoridades incautaron armas largas, más de mil cartuchos, explosivos y material logístico de alto poder destructivo. Foto: Ejército

En el sitio, las autoridades encontraron un importante cargamento de material de guerra, compuesto por:

  • Cuatro fusiles (uno de ellos modificado para ametralladora)
  • 1.423 municiones de distintos calibres
  • 60 metros de cordón detonante
  • 33 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones
  • 46 elementos de intendencia
  • Material bélico de alto poder destructivo
  • Un pendón

Todo este equipo, de acuerdo con los investigadores, tenía un alto potencial destructivo y estaba listo para ser empleado en acciones violentas.

“Drones representan riesgo para la seguridad nacional”: MinDefensa anuncia restricciones en importaciones

Buscaban ampliar su control y provocar nuevos choques armados

Las indagaciones también revelaron que esta estructura tenía la intención de provocar choques armados con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, en medio de una disputa por rutas estratégicas y economías ilegales en municipios como Buesaco, Albán, La Unión, Cartago y El Tablón de Gómez, como parte del intento de expansión de una nueva estructura armada que se hace llamar Frente 21 Urías Rondón.

La estrategia incluía disputar rutas clave y actividades ilícitas, lo que habría derivado en nuevos enfrentamientos con otras organizaciones armadas que operan en el norte del departamento.

Este escenario, advierten las autoridades, habría puesto en grave riesgo a la población civil, al quedar atrapada en medio de choques por el dominio territorial. Por eso, el decomiso del arsenal y la detención del señalado cabecilla son vistos como una acción preventiva que evita una escalada de violencia en la zona.

La Policía Nacional reiteró que la coordinación entre instituciones seguirá siendo clave para contener el accionar de los grupos armados y llamó a la ciudadanía a continuar brindando información que permita anticipar amenazas y proteger la tranquilidad del territorio.

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

.

Petro se mete en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta: “Se avecina un golpe a las garantías democráticas”

