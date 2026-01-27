Nación

Masacres, extorsiones y asesinatos de policías: él era alias 07, cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido este martes en Magdalena

Era uno de los cabecillas del Clan del Golfo en la región Caribe.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

28 de enero de 2026, 3:43 a. m.
'07' tenía 30 años de trayectoria delinquiendo.
'07' tenía 30 años de trayectoria delinquiendo. Foto: Redes sociales: @PedroSanchezCol/AFP/Montaje:SEMANA

Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con los alias de Moisés o 07, murió en medio de un operativo de la fuerza pública realizado en zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena.

Las autoridades lo identificaban como uno de los cabecillas del Clan del Golfo en la región Caribe y le atribuían una trayectoria criminal de más de 20 años dentro de esa estructura armada ilegal.

Capturan a alias Pirulo, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc de Dagoberto Ramos, en zona rural del norte del Cauca

La operación se llevó a cabo en la vereda Palma de Vino e hizo parte de la Operación Sostenida Agamenón, una estrategia que el Estado mantiene activa contra el Clan del Golfo en distintas regiones del país.

En el despliegue participaron unidades de la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, según informó en sus redes el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Bogotá

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Bogotá

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Nación

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

Medellín

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Bogotá

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Nación

Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

Bogotá

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Nación

Néstor Osuna, nuevo procurador para los Derechos Humanos, anunció un nuevo mecanismo de alertas tempranas para prevenir las masacres

Nación

Las masacres atormentan a Colombia: 84 matanzas han dejado 288 muertos en 2024

Confidenciales

Paloma Valencia arremete contra el gobierno Petro por nuevas masacres: “Los colombianos, a merced de los violentos”

Como resultado de la acción, varios integrantes del Clan del Golfo murieron. El jefe de la cartera habló de siete personas neutralizadas, entre ellas ‘07’.

De acuerdo con las autoridades, el cabecilla ocupaba un rol clave dentro de la organización criminal. Era señalado como responsable de coordinar la expansión violenta del Clan del Golfo en varios puntos del Caribe colombiano, así como de liderar acciones armadas y actividades ilegales que afectaron de la mera directa a la población civil y a la Fuerza Pública.

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Entre los delitos que las autoridades le atribuían se encuentran masacres, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas. También fue señalado como determinador del asesinato del subintendente Ronald Montañez Quijano, un hecho que generó especial impacto en la Policía Nacional y que fue incluido dentro de los procesos investigativos adelantados contra esa estructura criminal.

Alías 07, como cabecilla del grupo armado, era responsable de la expansión violenta de la organización en la región Caribe. Los entes responsables señalaron que la muerte de Wilson Darío Ruiz Vélez fractura la cadena de mando del grupo y reduce su capacidad de acción violenta en la zona.

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Entre los resultados del operativo, se conoció sobre la incautación de radios de comunicaciones, varios celulares, cuadernos con información de los planes delictivos, armas de fuego de largo alcance y radios de comunicación. Todo esto fue puesto a disposición de las autoridades. Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre los abatimientos adicionales.

La Fiscalía General de la Nación continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones asociadas a la operación y a los delitos atribuidos a la estructura criminal.

Más de Nación

'07' tenía 30 años de trayectoria delinquiendo.

Masacres, extorsiones y asesinatos de policías: él era alias 07, cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido este martes en Magdalena

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

El bebé tenía solo 11 meses.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

No

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la alcaldía de Daniel Quintero.

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Se registraron al menos dos fuertes detonaciones que generaron pánico entre la comunidad.

Ataque con drones en El Plateado, Cauca, deja un muerto y más de diez heridos; entre ellos, una niña

La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

La policía acudió al sitio y halló tres armas de fuego, entre ellas, dos pistolas y un revólver, que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas por los delincuentes en el intento de robo.

Así fue el cruce de disparos entre policías y ladrones en pueblo de Cundinamarca

Dólares dinero billetes

“Sin sentencia no hay condena y, sin condena, no hay prisión ni antecedentes”, habla el abogado de Alex Saab desde Italia

Noticias Destacadas