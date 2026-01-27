Masacres, extorsiones y asesinatos de policías: él era alias 07, cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido este martes en Magdalena

Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con los alias de Moisés o 07, murió en medio de un operativo de la fuerza pública realizado en zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena.
Las autoridades lo identificaban como uno de los cabecillas del Clan del Golfo en la región Caribe y le atribuían una trayectoria criminal de más de 20 años dentro de esa estructura armada ilegal.
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 28, 2026
La operación se llevó a cabo en la vereda Palma de Vino e hizo parte de la Operación Sostenida Agamenón, una estrategia que el Estado mantiene activa contra el Clan del Golfo en distintas regiones del país.
En el despliegue participaron unidades de la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, según informó en sus redes el ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Como resultado de la acción, varios integrantes del Clan del Golfo murieron. El jefe de la cartera habló de siete personas neutralizadas, entre ellas ‘07’.
De acuerdo con las autoridades, el cabecilla ocupaba un rol clave dentro de la organización criminal. Era señalado como responsable de coordinar la expansión violenta del Clan del Golfo en varios puntos del Caribe colombiano, así como de liderar acciones armadas y actividades ilegales que afectaron de la mera directa a la población civil y a la Fuerza Pública.
Entre los delitos que las autoridades le atribuían se encuentran masacres, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas. También fue señalado como determinador del asesinato del subintendente Ronald Montañez Quijano, un hecho que generó especial impacto en la Policía Nacional y que fue incluido dentro de los procesos investigativos adelantados contra esa estructura criminal.
Alías 07, como cabecilla del grupo armado, era responsable de la expansión violenta de la organización en la región Caribe. Los entes responsables señalaron que la muerte de Wilson Darío Ruiz Vélez fractura la cadena de mando del grupo y reduce su capacidad de acción violenta en la zona.
Entre los resultados del operativo, se conoció sobre la incautación de radios de comunicaciones, varios celulares, cuadernos con información de los planes delictivos, armas de fuego de largo alcance y radios de comunicación. Todo esto fue puesto a disposición de las autoridades. Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre los abatimientos adicionales.
La Fiscalía General de la Nación continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones asociadas a la operación y a los delitos atribuidos a la estructura criminal.