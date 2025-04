Cazador de capos: la vida secreta del militar que ha golpeado fuertemente a los más pesados criminales

Selva, lluvia y fuego cruzado

El oficial no da entrevistas que revelen su plena identidad. No posa para fotos. Habla cuando la misión está cumplida. Sus hombres lo siguen con lealtad y por respeto. “No somos héroes. Sólo somos soldados que cazamos criminales. Aquí no hay trofeos. Hay justicia. Y eso nos basta”, dice al final.