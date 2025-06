“Los hechos jurídicamente relevantes que se le pretenden atribuyen a César Manrique Soacha fueron realizados cuando estaba en el cargo”, precisó el jurista al considerar que la jueza no puede avalar la imputación de cargos realizada por la Fiscalía.

Manrique Soacha renunció a su cargo el 4 de noviembre de 2024. Sin embargo, para el jurista esto no modifica en nada su fuero constitucional.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño cuestionó la petición al indicar que los hechos materia de investigación no tienen nada que ver con las funciones que cumplía Manrique Soacha dentro de la entidad.

“El fuero no es un privilegio personal ni de carácter absoluto”, enfatizó la fiscal del caso al cuestionar los argumentos planteados por el defensor del exfuncionario. “No hacen parte de las funciones del Director de la Función Pública gestionar citas interinstitucionales entre dos entidades que no integra con el propósito de agenciar la reducción de convenios de las que no hace parte”.