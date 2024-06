Cinco de las licitaciones más grandes de la Aeronáutica Civil han sido cuestionadas por presuntas irregularidades

Las normas colombianas establecen que tres días hábiles antes del cierre que da apertura para conocer los oferentes no se permiten cambios, eso se hace con la finalidad de garantizar transparencia y que a última hora no cambien condiciones que solo conocen unos pocos a conveniencia. Sin embargo, llama la atención que en el proceso mencionado que tenía cierre el 19 de febrero a las 10:00 de la mañana, un día hábil antes, es decir, el 16 de febrero la Aerocivil emitió a las 7:08 de la noche la resolución 279, en la que “se sanea un vicio en el procedimiento del proceso de selección por Licitación Pública” y señalan que todo el proceso se corre tres días, pero no establecen un nuevo cronograma con fecha y hora de cierre exacta.