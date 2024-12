Clan del Golfo cuestiona acciones del Gobierno de Gustavo Petro: “No crea, presidente, que nuestro Ejército se deja presionar”

Horas después de este anuncio, la banda criminal se pronunció cuestionando las acciones del Gobierno y afirmando, una vez más, que siempre ha estado en búsqueda de la paz. “Pregunta al presidente Petro, ¿usted está bombardeando voluntad de paz del Ejército Gaitanista de Colombia - AGC? Si es así, no botemos tiempo en ‘construcción de confianza’”, se lee en una publicación de X realizada por el Clan del Golfo.

“En esa operación hubo bombardeos, tengo que decirlo. En la operación hay varios muertos del Clan del Golfo , la operación aún no termina”, sostuvo el jefe de Estado.

“Parece que, en su estilo delictivo, recibieron la indicación de sus jefes de cambiarse, de ponerse de civil y salir como fuera de la zona. Pensamos que había 100 concentrados. Tenían ahí un punto de no retorno que ellos mismos escogieron, y no ha llegado la mayoría de la gente. Es decir, es probable que se hayan disuelto precisamente por el enfrentamiento que no esperaban de las Fuerzas Militares”, detalló Petro.