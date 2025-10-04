Suscribirse

Colombia tiembla sin parar: van 17 movimientos sísmicos registrados este 4 de octubre

Los temblores se han registrado en al menos seis departamentos del país.

Redacción Nación
5 de octubre de 2025, 2:59 a. m.
El SGC monitorea la actividad sísmica del país.
El SGC monitorea la actividad sísmica del país.

Octubre parece iniciar con varios movimientos sísmicos. En menos de 24 horas, de este sábado 4 de octubre, se han registrado al menos 17 temblores en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos se han registrado en por lo menos seis departamentos (Caquetá, Chocó, Risaralda, Santander, Cundinamarca y Antioquia).

El más reciente temblor ocurrió a las 9:04 de la noche en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 144 kilómetros.

Minutos antes, sobre las 8:32 de la noche de la misma jornada, el SGC reportó otro sismo en Titiribí, Antioquia, el cual tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad superficial. Además, de acuerdo con el reporte, se sintió en municipios cercanos a Concordia y Amagá.

Otros sismos en Colombia

  • Betulia - Santander

Hora: 6:10 p. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: 154 km

  • Dabeiba - Antioquia

Hora: 4:29 p. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial

  • Los Santos - Santander

Hora: 3:52 p. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: 142 km

  • Barrancabermeja - Santander

Hora: 3:07 p. m.

Magnitud: 2.0

Profundidad: 91 km

  • Los Santos - Santander

Hora: 2:40 p. m.

Magnitud: 2.0

Profundidad: 137 km

Contexto: Esto es lo pasa en la superficie, o bajo tierra, después de un temblor, según el Servicio Geológico Colombiano
  • Los Santos - Santander

Hora: 1:58 p. m.

Magnitud: 3.1

Profundidad: 145 km

  • San Vicente del Caguán - Caquetá

Hora: 12:23 p. m.

Magnitud: 2.9

Profundidad: 34 km

  • Medina - Cundinamarca

Hora: 10:31 a. m.

Magnitud: 2.2

Profundidad: superficial

  • Los Santos - Santander

Hora: 10:11 a. m.

Magnitud: 2.5

Profundidad: 136 km

  • Zapatoca - Santander

Hora: 9:45 a. m.

Magnitud: 2.1

Profundidad: 124 km

  • Los Santos - Santander

Hora: 5:42 a. m.

Magnitud: 2.0

Profundidad: 142 km

  • Los Santos - Santander

Hora: 4:35 a. m.

Magnitud: 3.3

Profundidad: 140 km

  • Los Santos - Santander

Hora: 4:14 a. m.

Magnitud: 2.2

Profundidad: 137 km

  • Belén de Umbría - Risaralda

Hora: 3:56 a. m.

Magnitud: 3.4

Profundidad: 105 km

