Colombia tiembla sin parar: van 17 movimientos sísmicos registrados este 4 de octubre
Los temblores se han registrado en al menos seis departamentos del país.
Octubre parece iniciar con varios movimientos sísmicos. En menos de 24 horas, de este sábado 4 de octubre, se han registrado al menos 17 temblores en diferentes regiones de Colombia.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos se han registrado en por lo menos seis departamentos (Caquetá, Chocó, Risaralda, Santander, Cundinamarca y Antioquia).
El más reciente temblor ocurrió a las 9:04 de la noche en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 144 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-04, 21:04 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 144 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/xvHvwB4Ed8— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 5, 2025
Minutos antes, sobre las 8:32 de la noche de la misma jornada, el SGC reportó otro sismo en Titiribí, Antioquia, el cual tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad superficial. Además, de acuerdo con el reporte, se sintió en municipios cercanos a Concordia y Amagá.
Otros sismos en Colombia
- Betulia - Santander
Hora: 6:10 p. m.
Magnitud: 2.3
Profundidad: 154 km
- Dabeiba - Antioquia
Hora: 4:29 p. m.
Magnitud: 2.3
Profundidad: superficial
- Los Santos - Santander
Hora: 3:52 p. m.
Magnitud: 2.3
Profundidad: 142 km
- Barrancabermeja - Santander
Hora: 3:07 p. m.
Magnitud: 2.0
Profundidad: 91 km
- Los Santos - Santander
Hora: 2:40 p. m.
Magnitud: 2.0
Profundidad: 137 km
- Los Santos - Santander
Hora: 1:58 p. m.
Magnitud: 3.1
Profundidad: 145 km
- San Vicente del Caguán - Caquetá
Hora: 12:23 p. m.
Magnitud: 2.9
Profundidad: 34 km
- Medina - Cundinamarca
Hora: 10:31 a. m.
Magnitud: 2.2
Profundidad: superficial
- Los Santos - Santander
Hora: 10:11 a. m.
Magnitud: 2.5
Profundidad: 136 km
- Zapatoca - Santander
Hora: 9:45 a. m.
Magnitud: 2.1
Profundidad: 124 km
- Los Santos - Santander
Hora: 5:42 a. m.
Magnitud: 2.0
Profundidad: 142 km
- Los Santos - Santander
Hora: 4:35 a. m.
Magnitud: 3.3
Profundidad: 140 km
- Los Santos - Santander
Hora: 4:14 a. m.
Magnitud: 2.2
Profundidad: 137 km
- Belén de Umbría - Risaralda
Hora: 3:56 a. m.
Magnitud: 3.4
Profundidad: 105 km