Comandante del Ejército en el Cauca se despachó contra cese al fuego del Gobierno Petro con Mordisco: “Lo usó para fortalecerse”

G.F.M: Por obvias razones eso no es cierto, no se puede pretender aquí que él venga a señalarme a mí con un montaje a mí cuando jamás existió eso, no se porque él sale con ese tipo de acusaciones, simplemente los motivos tuvieron que haber existido y nadie tiene la permanencia absoluta en la vida con la fuerza pública, todos tenemos nuestro momento y en cualquier momento somos llamados a calificar servicios por uno o cualquier motivo o situación.

G.F.M: Jamás trabajé con él no lo conozco simplemente fue un Comandante fue un superior al cual debo respeto y trabajo de acuerdo a lo que me genera la cortesía y el ámbito militar yo contra él no tengo absolutamente nada ni he tenido ningún contratiempo en el pasado con él.