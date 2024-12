Como suele pasar en víspera de elecciones, en las sedes de la Registraduría Nacional empiezan a verse unas filas más largas que de costumbre. La razón es que el plazo para inscribir las cédulas de quienes quieran votar en los comicios de octubre se vence el próximo 27 de agosto.

Según lo establecido en la ley, el registro de los documentos de identidad de los ciudadanos en sus respectivos puestos de votación debe quedar culminado a más tardar dos meses antes del día de elecciones. Aún cuando el margen de tiempo que tienen los colombianos para adelantar esa diligencia es bastante amplio, lo normal es que una buena parte de los potenciales votantes se esperen hasta el último momento para inscribirse. Esto hace que un trámite que resulta bastante simple si se hace con tiempo, pueda convertirse en un calvario innecesario de varias horas de espera. SEMANA le cuenta todo lo que debe saber para evitarse dolores de cabeza.

¿Dónde inscribir la cédula?

Al momento de inscribir la cédula para poder votar en las próximas elecciones regionales los ciudadanos tienen un sinnúmero de posibilidades. La diligencia se puede llevar a cabo en cualquiera de las sedes de la Registraduría. Si decide tomar este camino, puede acercarse a la sede de su preferencia y será atendido por los funcionarios de dicha entidad entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Una vez obtenga su turno, la persona encargada le mostrará los puestos de votación disponibles y usted podrá escoger el que quede más cerca de su lugar de residencia.

Si esa opción no le resulta conveniente, hay otras maneras en las que se puede realizar la inscripción. Para esos efectos, la Registraduría dispuso kioskos en 80 centros comerciales repartidos en 23 ciudades en los que se puede inscribir para votar. En estos la dinámica es la misma pero los horarios son distintos. Si quiere hacerlo por esta vía, podrá ser atendido en los kioskos entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche.

¿Qué debe llevar a la diligencia?

Para realizar la inscripción, el único requisito es ir personalmente a uno de los puestos asignados y llevar su documento de identidad vigente.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribir la cédula?

El plazo que las autoridades electorales le dan a los ciudadanos para inscribirse para los comicios de octubre se vence el próximo 27 de agosto. Para evitar complicaciones, es mejor que no se espere hasta el último momento.

¿Puede votar si no alcanza a inscribir su cédula?

Muchos ciudadanos piensan que quienes no hayan tenido tiempo de inscribir su cédula podrán ir a ejercer su derecho el día de elecciones en los grandes puestos de votación. Sin embargo, esa no es más que una creencia sin fundamento que muchas veces le puede jugar una mala pasada a quienes van a lugares como Corferias convencidos de esa teoría. Lo cierto es que si usted no inscribió su cédula sí podrá votar pero no en grandes centros que estén dispuestos para esos casos. Si las elecciones lo cogieron desapercibido, lo que debe hacer es consultar su lugar de votación en la página de la Registraduría. Si usted no se ha inscrito nunca para votar en unas elecciones, su lugar asignado será aquel en donde usted sacó su documento por primera vez. Si usted se inscribió en el pasado, pero se mudó y olvidó hacer el cambio, su puesto para el próximo 27 de octubre será el mismo que le fue asignado en las elecciones pasadas.

