Con campaña y concierto buscan ayudar a familias de Guapi, Cauca, que perdieron todo en voraz incendio; así puede apoyar

Una alianza de artistas, gestores culturales y líderes lanzó una campaña para ayudar a las familias damnificadas por el incendio que consumió 83 casas construidas con madera del barrio Puerto Cali de Guapi, Cauca, el pasado domingo.

El objetivo de la iniciativa denominada ‘Guapi nos necesita’ es recolectar donaciones y recaudar fondos para las 331 familias afectadas que en este momento están alojadas en la Casa de la Cultura del municipio, escuelas y viviendas de algunos vecinos y allegados.

Los interesados pueden ayudar de varias formas. Para entregar enseres como colchonetas, cobijas, alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, ropa y calzado para las familias acérquese a uno de los cuatro puntos dispuestos en Cali.

Estos son los puntos: Centro Cultural de Cali (carrera 5 # 6-05), Sevichería Guapi (carrera 24 # 13-18), Peluquería Peque Barber Shop (carrera 43 # 52-136), Peluquería Virutas (carrera 40A # 9B-51).

Pero si en cambio desea donar dinero, puede hacerlo ingresando a la Vacky de ‘Guapi nos necesita’ (https://vaki.co/guapinosnecesita).

Los interesados también tendrán la oportunidad de entregar sus donaciones en un concierto benéfico que se realizará el domingo 23 de octubre en el Teatro al Aire Libre Los Cristales de Cali. En escenario estarán artistas como el Grupo Bahía, Yembemá, Sonar del Río, Proyecto Selva, Remanso Pacífico, Sambembe de Guapi, Afro Cali, Kenyata, Pura Sangre, Dejando Huellas, Raíces folclóricas, Socavón, Corporación Cultural Bambuco Viejo, Hermanos Manyoma, Sandunga, entre otros

Cabe resaltar que la campaña ‘Guapi nos necesita’ cuenta con el apoyo del secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, y la exministra de Cultura, Angélica Mayolo.

Sobre el incendio

Las llamas causaron la muerte de dos personas y dejaron herida a una más. Trascendió que las víctimas son una madre, de 23 años de edad, y su hijo, de apenas un año de edad.

“Las personas están damnificadas y yo como alcalde me siento dolido porque el municipio no tiene cómo responderle a la gente. Necesitamos que la Unidad de Riesgo, la Gobernación y la Presidencia miren hacia acá y nos colaboren, para que las familias no queden tanto tiempo desprotegidas, para que se haga algo inmediato entre todos”, solicitó el alcalde de Guapi, Plutarco Marino Grueso.

La vicepresidenta Francia Márquez respondió al llamado de Grueso a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en el que asegura que ya se están adelantando las labores pertinentes.

“Hoy, en mi corazón, los damnificados y víctimas del incendio en Guapi, Cauca, que deja más de 50 viviendas devastadas. Desde las 7:00 a. m. estamos coordinando atención a las víctimas con el director de @UNGRD, la Gobernación y la Alcaldía municipal”, señaló Márquez.

De otro lado, líderes sociales del Cauca denuncian que el municipio no contaba con los recursos humanos y materiales suficientes para atender a tiempo la emergencia y controlar las llamas de manera oportuna.