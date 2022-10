Voraz incendio acabó con cincuenta casas en Guapi, Cauca; una madre y su hijo murieron en la conflagración

Un voraz incendió redujo a cenizas gran parte de un barrio del municipio de Guapi, Cauca, en la madrugada de este domingo -2 de octubre-.

El alcalde Plutarco Marino Grueso confirmó que la conflagración acabó con al menos 50 viviendas, construidas principalmente con madera.

Las causas de este incidente ocurrido en el barrio Puerto Cali son desconocidas. De momento, son materia de investigación por parte de las autoridades.

Las llamas causaron la muerte de dos personas. Trascendió que las víctimas son una madre, de 23 años de edad, y su hijo, de apenas un año de edad.

“Las personas están damnificadas y yo como alcalde me siento dolido porque el municipio no tiene cómo responderle a la gente. Necesitamos que la Unidad de Riesgo, la Gobernación y la Presidencia miren hacia acá y nos colaboren, para que las familias no queden tanto tiempo desprotegidas, para que se haga algo inmediato entre todos”, solicitó el mandatario de Guapi.

La vicepresidenta Francia Márquez respondió al llamado de Grueso a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en el que asegura que ya se están adelantando las labores pertinentes.

“Hoy, en mi corazón, los damnificados y víctimas del incendio en Guapi, Cauca, que deja más de 50 viviendas devastadas. Desde las 7:00 a.m. estamos coordinando atención a las víctimas con el director de @UNGRD, la gobernación y la alcaldía municipal”, señaló Márquez.

Hoy, en mi corazón, los damnificados y víctimas del incendio en #Guapi, Cauca que deja más de 50 viviendas devastadas. Desde las 7:00 a.m. estamos coordinando atención a las víctimas con el director de @UNGRD, la gobernación y la alcaldía municipal. #FuerzaGuapi pic.twitter.com/Ql8X7yxpiY — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) October 2, 2022

Mientras tanto, en redes sociales habitantes del municipio realizan campañas para recaudar ayudas para los damnificados que dejó el incendio apelando a la solidaridad de la comunidad.

De otro lado, líderes sociales del Cauca denuncian que el municipio no contaba con los recursos humanos y materiales suficientes para atender a tiempo la emergencia y controlar las llamas de manera oportuna.

El voraz incendio ha movido la fibra de diferentes actores políticos, como la senadora Piedad Córdoba, que piden ayuda inmediata para las familias afectadas.

¡Urgente! #SOSGUAPI

Necesitamos ayuda urgente para ésta comunidad.

⚠️

Incendio que deja cerca de 70 familias afectadas.

2 Personas muertas.

En Guapi, Cauca. pic.twitter.com/vP3H3mDx7B — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) October 2, 2022

Piden medidas para Caldono

A través de un comunicado a la opinión pública, la Defensoría del Pueblo ha pedido a las autoridades competentes medidas de protección urgentes para la población civil que está en riesgo en zona rural del municipio de Caldono, en Cauca.

De acuerdo con la entidad, desde hace varias semanas se ha venido advirtiendo sobre un inminente enfrentamiento entre los grupos armados ilegales que realizan actividades criminales en la zona y que podrían afectar a los residentes de este municipio.

El llamado de la Defensoría ha sido para la institucional del orden regional y nacional, para que implementen medidas que protejan a los habitantes de la zona.

“Tras los recientes combates en las zonas aledañas al municipio y la aparición de mensajes en redes sociales con el aviso acerca de la pronta materialización de los enfrentamientos, además de la exigencia a las comunidades, particularmente de la zona rural, de resguardarse en sitios seguros, la Defensoría del Pueblo solicita a los organismos competentes tomar las medidas necesarias para evitar la materialización de lo advertido en la Alerta Temprana 019 de 2022″, advierte la entidad.

La alerta temprana a la que se refiere la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con el escenario de riesgo de disputa territorial que se ha convertido esta zona del país entre grupos armados ilegales que operan en el norte del departamento del Cauca y han venido causando zozobra entre la población civil.