Con nuevo abogado, Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, tiene otra cita con la justicia

Hace un mes y medio, el juez Hugo Carbonó, responsable de las audiencias que tienen a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, a las puertas de un juicio, hizo una advertencia clara y perentoria al exdiputado: no permitiría dilaciones y avanzaría con las audiencias pendientes.

Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de su abogado, Diego Henao, y pidió al juez tiempo para conseguir un nuevo abogado. Insistió que no tiene.

“Estamos concluyendo la audiencia preparatoria y el límite para que se pueda hacer algún preacuerdo en el inicio del juicio; ese límite, esa audiencia, la fija el juez. La fecha la fija el juez, no la fija la Fiscalía. [...] Hasta el momento, nosotros no hemos recibido ninguna alternativa que nos llevara a pensar en el preacuerdo”, dijo la fiscal.

Con nuevo abogado, se espera que en la reanudación de la audiencia, la Fiscalía pueda terminar con la presentación de los elementos de prueba, evidencias y declaraciones que se debatirán en el escenario de juicio. Esto si otra situación atípica no ocurre en el curso de la misma diligencia. La propia fiscal Camargo advirtió que los tiempos para una eventual negociación se están acabando.

“Acepto la renuncia del doctor Diego Henao y yo hoy actualmente no tengo abogado porque, como usted nos indicó, asistiéramos a esta audiencia, pues no sabía qué iba a resolver. Por ende, yo sí le solicito que me dé un plazo para poder tener un nuevo abogado (sic)”, dijo el hijo del presidente, Gustavo Petro.