Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió este jueves 9 de octubre que existe un grave rezago en inversión para avances tecnológicos e innovación en el sector Defensa. Situación que compromete seriamente la seguridad del país.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez alertó que nuevas modalidades de criminalidad podrían en jaque sectores financieros, eléctricos y de comunicaciones. Pidió al Gobierno recursos para “fortalecer la inteligencia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2RRwNyWwJm — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2025

Las cifras revelan que, solamente, entre los años de 2024 y 2025, el 4,6% del presupuesto de defensa y seguridad se destinó a inversión, que corresponden a 3.8 billones de pesos.

“En el presupuesto del 2024 se destinó un 94,5% que corresponde a $53,8 billones para funcionamiento y personal del sector defensa; un 0,9% equivalente a $400.000 millones fueron destinados al pago de la deuda y para inversión un 4,6% que corresponderían $3,8 billones”, explicó Rodríguez con cifras en mano.

Debido a esto, le hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para descongelar los recursos económicos y aumentar así la inversión destinada a la modernización de capacidades militares en los dominios terrestres, marítimos, aéreos, espaciales y ciberespaciales, integrando tecnologías como inteligencia artificial y sistemas antidrones.

“Esta baja inversión restringe la capacidad del sector para modernizarse, conduciendo a la obsolescencia tecnológica”, precisó el contralor en su intervención.

La petición fue hecha en el marco del foro sobre nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la defensa y seguridad en Colombia.

“No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado. La inversión en innovación y modernización es clave para garantizar la soberanía y la seguridad de los colombianos”, aseveró el jefe del ente de control fiscal.

La Contraloría advirtió un “debilitamiento de la seguridad nacional y una pérdida de soberanía” si el Gobierno no invierte en fortalecer tecnológicamente a la fuerza pública. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HWGrsjYVDG — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2025

Citando las proyecciones de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad de la Contraloría General, se estableció que en el año 2025 se mantuvo la tendencia de baja inversión y la alta rigidez presupuestal orientada hacia el pago de salarios, prestaciones y gastos operacionales en el sector.

“Resulta inquietante que, del total del presupuesto asignado al sector defensa y seguridad, solamente el 4,6% se haya destinado a inversión, restringiendo la capacidad del sector para modernizarse, conduciendo a la obsolescencia tecnológica”, enfatizó.

“Esta restricción presupuestaria no solo agudiza el rezago tecnológico, sino que también compromete la protección de la infraestructura crítica nacional, volviendo al país más vulnerable frente a amenazas externas e internas”, añadió.

Teniendo en cuenta estas cifras, el Contralor General calificó como “preocupante” el panorama. Puesto que el país no está preparado para atender las amenazas constantes y mucho menos para identificar y atacar a tiempo, las nuevas modalidades de criminalidad y delincuencia como ciberataques podrían paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones.

“Ataques dirigidos con drones y sistemas no tripulados, entre otros, obligan al Estado a avanzar en soluciones que modernicen la fuerza pública”, explicó el contralor general, teniendo en cuenta varios hechos que se han presentado en varias regiones del país.