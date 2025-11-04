El contralor general, Carlos Rodríguez, publicó este martes, 4 de noviembre una carta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para reiterarle sus preocupaciones en materia energética.

En la primera parte del escrito, el funcionario remarcó su preocupación por una posible reducción en los ingresos de la Nación, debido a una eventual disminución en los proyectos para la producción y exportación de hidrocarburos.

“Existe el riesgo de una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente en las regalías, derivada de la reducción de la producción de hidrocarburos y, por ende, de su exportación, evidenciada a través de los indicadores de exploración e incorporación de reservas", inicia la misiva del contralor.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, evidenció su preocupación en materia energética. | Foto: Contraloría General

Además, manifiesta su preocupación ante “el anquilosamiento del sector de hidrocarburos en Colombia. Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, generados por las industrias, las cuales, ante un eventual desabastecimiento o incremento en los combustibles (gas, ACPM, gasolina), terminarían acabando con las empresas”.

Junto a esto, el escrito señala que, ante la posible reducción de los ingresos, las instituciones del país deberían destinar recursos públicos para atender los subsidios correspondientes a los servicios públicos. Esto último, por el valor que llegarían a pagar los usuarios para acceder al gas y otros combustibles, en caso de que se afecte la producción dentro del país.

Atención: Dura carta del Contralor General @CarlosHernanR1 al @MinEnergiaCo @PalmaEdwin expresando su preocupación ante el futuro de la seguridad y confiabilidad energética del país. Vía @claumarceguerre @BluRadioCo pic.twitter.com/hihWqQtvYA — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 4, 2025

Pasando al plano económico, Rodríguez destaca que se podrían incrementar de manera drástica los niveles actuales de los subsidios a los combustibles. Esto conllevaría un posible aumento en el déficit que actualmente presenta el país y que ha sido tema fundamental durante las discusiones de los actores del sector.

“Existe el riesgo de que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados, aumentando con ello el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual ha alcanzado niveles importantes de desfinanciamiento, equivalentes a cerca de cien billones de pesos en los últimos quince (15) años, y que deberán ser cubiertos con el Presupuesto Nacional”, puntualiza la carta.

Para finalizar, el contralor general señala que, desde la institución que lidera, se ha buscado establecer un control estricto en materia energética para conocer de primera mano los procesos que adelanta el Ministerio de Minas y Energía.

“Dada la importancia del tema, la Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía ha continuado la vigilancia fiscal sobre este asunto, con el fin de establecer el avance en la eliminación y/o mitigación de cada uno de los riesgos detectados y comunicados a ese ministerio”, finaliza el documento.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía | Foto: Ministerio de Minas / Imagen Youtube

¿Cuál ha sido la reducción en ingresos en materia energética?

En los últimos párrafos del texto se expusieron las cifras que evidencian la reducción de los ingresos nacionales por hidrocarburos y la disminución en el recaudo de regalías.