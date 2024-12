Hace dos semanas, cuando el presidente Duque anunció que el lunes 27 de abril el país comenzaría a reabrir de manera gradual su economía con la entrada en operación de dos sectores productivos, muchos pusieron el grito en el cielo.

Desde mandatarios locales hasta líderes de opinión criticaron con dureza el riesgo que esto implicaría: perder lo que se había ganado en materia de salud con el aislamiento social y un alto costo en vidas, especialmente de población vulnerable.

La movilización de más de dos millones de trabajadores de construcción y algunas actividades industriales generaban nerviosismo. Congestión en el transporte público, nuevos focos de contagio y el riesgo de colapso del sistema de salud era el premonitorio y aterrador vaticinio.

Pero luego de dos semanas de la reapertura anunciada, ni los dos millones de trabajadores han podido regresar al trabajo ni la actividad de esas empresas ha vuelto a la normalidad; tampoco las congestiones en grandes ciudades como Bogotá pueden atribuirse del todo a esa reapertura.

Aunque la última semana hubo mayor presencia de personas en las calles, se trata en buena medida de trabajadores informales que buscan recuperar su actividad productiva ante la falta de ayudas o medios de subsistencia. La población vulnerable ha salido al rebusque y está moviéndose más rápido.

Las actividades formales, sin embargo, no se han reincorporado del todo. Varias razones lo explican: algunas empresas no han terminado de cumplir los exigentes y a veces costosos protocolos de bioseguridad, otras apenas inician los trámites para operar y algunas despidieron trabajadores o cerraron, y están incluso las que aún no ven condiciones para volver.