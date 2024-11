Corte abre abismo judicial: condena a Arias será revisada

Después de un arduo debate jurídico, cinco magistrados de la Corte Constitucional votaron a favor de concederle a Andrés Felipe Arias la tutela con la que reclamó el derecho a la doble conformidad, que consiste en que por lo menos dos jueces encuentren responsable a una persona de la comisión de delitos.



Los otros cuatro magistrados -Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo- se opusieron a la decisión al considerar que era el Congreso de la República el competente para abrir la puerta de la doble conformidad de manera retroactiva.

Los cinco magistrados a favor de concederle la tutela a Arias, lo hicieron con el argumento de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la doble conformidad de manera retroactiva en el caso de Liakat Ali Alibux, un exministro de Suriname. La decisión se profirió desde enero de 2014 y -dicen los magistrados- es vinculante desde entonces para Colombia como país que adhiere a la Convención americana.

Arias no quedará libre con esta decisión pues el efecto de la impugnación será devolutivo, lo que quiere decir que la primera sentencia seguirá rindiendo sus efectos.



La Corte Constitucional precisará en la parte resolutiva de la decisión que las reglas generales de la acción de revisión en materia penal no alteran el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la sentencia condenatoria y, por lo tanto, no permite considerar la prescripción de la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del transcurso del tiempo. Tampoco impactará la actual situación de privación de la libertad del tutelante, la cual se mantiene pues la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 se encuentra ejecutoriada.





