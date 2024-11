Corte Constitucional considera crueles las cirugías estéticas a animales y tumba la norma que permitía mutilaciones

Atención | Corte Constitucional establece que los animales de compañía no pueden ser embargados en procesos judiciales

Por eso la Corte decidió en su reciente fallo “declarar la inexequibilidad de la expresión “estética” , contenida en el literal c del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, ‘Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su competencia y procedimiento’”.

En la sentencia también se aclaró que conductas superficiales o que afecten tejido muertos, como el corte periódico de uñas o de pelo en ciertas especies, no se ven afectados con esta decisión. Para la Corte, este tipo de procedimientos no se presumen como crueles ni constitutivos de maltrato, pues no encajan en lo que regula el Estatuto Nacional para la protección de animales.