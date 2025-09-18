Suscribirse

Corte Suprema rechaza el proyecto de ley de paz total por vacíos técnicos y riesgos sobre las víctimas

El concepto se conoció tras la mesa de trabajo sobre el proyecto de ley de sometimiento.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:32 p. m.
Evento conmemorativo del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas. Toda Colombia debe ser solidaria con las más de 9 millones de víctimas que han sufrido la violencia del conflicto armado, donde más de 600 mil víctimas son del Valle del Cauca. El lema de este evento es "9 millones de historias para no repetir"
Evento conmemorativo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. | Foto: Jorge Orozco

La Corte Suprema de Justicia le volvió a decir ‘no’ al proyecto de ley que presentó el Gobierno Petro al Congreso, para dar beneficios penales a grupos armados como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

El concepto de la Corte Suprema de Justicia se conoció después de la mesa de trabajo que adelantaron los magistrados de ese alto tribunal, el Consejo Superior de la Judicatura y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Contexto: JEP sentenció a doce militares del Batallón La Popa por falsos positivos. Deberán cumplir sanción restaurativa

La Corte Suprema de Justicia envió como representante a la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidente de la Sala de Casación Penal, quien firmó el concepto dirigido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“Precisamente, por tratarse de un tema tan delicado que reclama una estrategia de sujeción o sometimiento sólida, permanente y efectiva, la Sala de Casación Penal considera que la construcción de una propuesta de esta envergadura necesita mayor deliberación pública, consensos más robustos y un análisis más reposado de varias de las medidas que pretenden implementarse” es uno de los apartes del documento.

En desarrollo...

