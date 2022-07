Critican a tuitero que dijo que sueldo de $ 10 millones no hace a una persona “de clase alta”

En redes sociales se hizo viral la publicación realizada por un usuario de Twitter sobre cómo un sueldo de 10 millones de pesos no equivale necesariamente a que una persona sea de clase alta.

Y es que el salario en Colombia, sobre todo el mínimo, en ocasiones, no alcanza para que los hogares cubran el 100 % de sus gastos. El panorama es todavía más retador, teniendo en cuenta la tendencia al alza que ha tenido el costo de vida en los años recientes.

De hecho, esta dinámica representa uno de los puntos de mayor cuidado para el gobierno entrante del presidente electo, Gustavo Petro. La expectativa ante una nueva reforma tributaria tiene en vilo a varios sectores y la incertidumbre también ha tenido cierto impacto en las finanzas nacionales, así mismo, el tema de los impuestos tiene preocupado a más de uno por estos días.

En entrevista con SEMANA, el ministro de Hacienda designado por Petro, José Antonio Ocampo, aclaró que todavía es prematuro decir qué asalariados pagarán más impuestos, si los de 1,8 millones o los de más de 10 millones de pesos.

“Me piden detalles que aún no puedo dar, pero les digo: los asalariados son en general las personas que van a ser tratadas adecuadamente. Puede pensarse en asalariados altos. Muchos tienen beneficios y además se les paga en modo diferente a salarios. Esos son temas que hay que ver cómo se manejan. Un gerente o presidente de empresa, que tiene diferentes formas de pago, en la práctica algunas no las tiene que incluir como ingreso tributario. Eso hay que revisarlo”, dio Ocampo.

Precisamente, la publicación que se hizo viral en redes sociales surgió ante la expectativa por los nuevos impuestos que llegarían con la reforma tributaria del Gobierno Petro.

El internauta, identificado como @mauriciolealsan, escribió la siguiente reflexión: “Realmente, hace un momento pensaba que una persona que ganaba 10 millones sí era de clase alta. Más, sin embargo, hablando con un compañero de trabajo, nos pusimos en la tarea de hacer un ejercicio que aquí les comparto”.

En seguida, el usuario de Twitter referenció gastos alusivos a la cuota del apartamento (2′5000.000), servicios públicos (1´00.000), educación para solo un hijo (1′500.000), la mesada de dicho hijo (1′000.000), cuota de vehículo (1′500.000), alimentación (1′000.000), recreación (2′000.000) e incluso servicio de mucama (1′500.000).

En total, según su desglose, los gastos mensuales ascenderían a los 12 millones de pesos, es decir, los 10 millones no solo no harían que una personas sea de clase alta. Además, tampoco alcanzarían para cubrir la totalidad de gastos.

“Realmente, estos no es una persona de clase alta y hay gastos que no puse”, puntualizó el tuitero.

Aquí hay algo que no cuadra. Si una persona dice tener mucama, obviamente esa persona ha resuelto de contado su vivienda y su vehículo. No estaría pagando cuotas por el apartamento ni Chevy planes.



Un poquito sobreactuado @mauriciolealsan pic.twitter.com/CfoE8SxRoo — El Arqui-Teto. (@OrsoPolareA10A) July 7, 2022

El trino desató una oleada de comentarios, burlas y críticas que, incluso, trascendieron a otras plataformas digitales como TikTok. Pese a que el usuario borró la publicación y desactivó su perfil en Twitter, otros internautas no dejaron pasar la oportunidad para tomar capturas de pantalla y replicar su cuestionado desglose.

“Para pagar impuestos ahí si son pobres, pero cuando el Gobierno de Duque decía que una persona que ganaba 500 mil al mes ya era de clase media, no decían nada”; “Qué dura es la vida de rico, ¿por qué Dios, por qué? Deberías castigarnos a todos así. Ya que eso no le alcanza, entonces, dele esa plata a una persona que sí la necesite. O mejor aún, haga unos mercados y salga a dárselos a los más necesitados. Ellos sí saben qué hacer con eso”; “Lo que es, es una persona que claramente es pésima administradora de sus ingresos”; “¿Se imaginan tener disponible 2 millones mensuales para recreación?”, dicen algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Sin embargo, no todos los comentarios han sido en contra y algunos comprenden la visión del autor original del trino. “Hermano, te admiro por ser franco y publicar lo que las personas con mente pequeña no ven. Si esos son tus gastos es porque te lo mereces y lo has trabajado. No entiendo a gente frustrada y mediocre que en lugar de admirar y preguntar cómo lo hizo, critican y por eso seguirán así!”, manifestó otro usuario.