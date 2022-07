Más impuestos: ocho claridades de José Antonio Ocampo sobre la reforma tributaria de Gustavo Petro

La reforma tributaria tiene a miles de colombianos con los pelos de punta. Con la inflación alta, las tasas de interés subiendo y el dólar en ascenso, muchos están ya del cuello. Por eso, el anuncio de que vendrán más impuestos ha generado desazón. Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro necesita más de 50 billones para el paquete de programas sociales que tiene en mente y que prometió en campaña.

En entrevista con SEMANA, Ocampo aclaró algunos puntos esenciales de lo que será su reforma y dejó algunos interrogantes abiertos. Estos son los principales.

1. No es solo los impuestos

Ocampo explicó los factores nacionales y mundiales que están pegándole al bolsillo de los colombianos y que nada tienen que ver aún con la tributaria. “La inflación sigue siendo muy alta, es un tema complejo, por lo tanto, las tasas de interés que ha adoptado el Banco de la República han tenido que ir a un nivel más alto del que teníamos antes de la pandemia. Por el lado fiscal, hay noticias positivas en términos de aumento de recaudo, pero de todas formas el déficit fiscal de este año y la deuda pública siguen siendo muy altos.

El próximo gobierno tiene una tarea de ajuste, aparte de responder a las demandas sociales que tiene el país, alrededor de las cuales ha hecho varias promesas el presidente electo. Son retos a los cuales tendremos que responder con un programa fiscal robusto. No menos importante es el tema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que tiene un déficit enorme y que es adicional al del Gobierno nacional. La corrección de los precios de los combustibles apenas se inicia, con un rezago considerable, con lo cual dejan ese ‘chicharrón’ en manos del próximo gobierno”.

2. Más impuesto de renta para los ciudadanos

En el gobierno de Gustavo Petro el mayor recaudo apunta a las personas naturales. El presidente electo ha explicado que hoy las empresas están cargando con la mayor parte: el 80 % y que se quiere voltear esa ecuación. Eso hará que un grupo de ciudadanos pague cada vez más impuestos, aunque el ministro ha aclarado que esa trepada se hará de manera progresiva.

“Los recaudos son muy bajos para el impuesto de renta de las personas naturales, en general en América Latina; mientras la de las empresas es muy alta para los estándares internacionales”, dijo Ocampo.

El nuevo ministro agregó que “tenemos que ver cómo se ordena para que la carga sea más para personas naturales. Por otra parte, los estratos más altos de la distribución del ingreso tienden a pagar menos que los siguientes, según los estudios de la misma Ocde”.

3. Los asalariados con ingresos altos pagarán más

Los más preocupados son los trabajadores que sienten que en cada reforma los clavan más. El ministro dice que es consciente de que hay una gran preocupación.

“Entiendo a los asalariados que consideran que ellos están pagando lo justo y seguramente lo es y esperamos no afectarlos, significativamente por lo menos, pero hay estratos altos que pagan menos y tienen más mecanismos para eludir impuestos (incluso evadir a veces)”, explicó.

“Hay muchos beneficios tributarios que habrá que racionalizar para poder aumentar el recaudo, financiar el mayor gasto social y completar el proceso de ajuste fiscal sobre el cual ya hablamos”, agregó.

4. Se van a acabar algunos beneficios tributarios, pero aún no se sabe cuáles

El sistema tributario tiene contemplados muchos beneficios que le permiten a los colombianos tener exenciones. Estos aplican por ejemplo por tener dependientes económicos, empleados, pagar medicinas prepagadas y otros asuntos.

SEMANA le preguntó al ministro si esos beneficios se iban a mantener. “Bueno, no hemos aún entrado en esos detalles” aseguró. Pero agregó que “estamos mirando si ese beneficio de asalariados se va a mantener en los de más bajos ingresos y se quita en los más altos. Todos son temas que estamos analizando”.

5. ¿Quiénes son los asalariados que ganan más: los de 1,8 millones o los de 10 millones?

El ministro insistió en que los detalles sobre el monto específico sobre el cual se va a comenzar a pagar aún está por definirse. “Me piden detalles que aún no puedo dar, pero les digo: los asalariados son en general las personas que van a ser tratadas adecuadamente. Puede pensarse en asalariados altos. Muchos tienen beneficios y además se les paga en modo diferente a salarios. Esos son temas que hay que ver cómo se manejan. Un gerente o presidente de empresa, que tiene diferentes formas de pago, en la práctica algunas no las tiene que incluir como ingreso tributario. Eso hay que revisarlo”.

6. ¿Y los pensionados qué?

El ministro ya anunció que comenzarán a pagar las pensiones altas. Según él, “en pensionados, en el mundo entero, lo típico es que las contribuciones sean exentas, pero no las pensiones mismas. Hay que analizar las pensiones altas... El tratamiento que van a tener es un tema que vamos a analizar”.

7. Los dividendos en la mira

El ministro asegura que “las personas que reciben dividendos son las de altos ingresos. Hay que evitar doble tributación, sí, pero también lo contrario: se le paga el dividendo a una sociedad familiar y no hay impuesto, luego se utilizan esos ingresos para hacer gastos de consumo. En todo caso, aumentar el impuesto a los dividendos es algo que aún estamos viendo si se hace”. Su respuesta generó críticas, pues muchos trabajadores compraron acciones en empresas a modo de ahorro. El ministro insiste en que eso solo pueden hacerlo las personas con altos ingresos. También le tienen el ojo puesto a los ingresos de capital. “Evitar que a través de sociedades, incluso familiares, se carguen gastos que no son de creación de ingreso, son gastos de consumo. Esos son los temas que analizamos con detenimiento”, dijo.

8. Impuesto al patrimonio, aún no se sabe la cifra

Ocampo aseguró que “en el impuesto al patrimonio sí estamos pensando en personas naturales, no en personas jurídicas. Se ha utilizado en las últimas décadas y era tradicional. Cuando empecé a trabajar pagaba impuesto al patrimonio. Entonces no es una cosa extraña. En el mundo se está hablando de impuesto al patrimonio justamente para lograr una progresividad, porque el patrimonio está mucho más desigualmente distribuido que el ingreso. Por lo tanto, tiene lógica complementar el impuesto de renta con el impuesto del patrimonio”. Se ha hablado las últimas semanas que la cifra sería a partir de los 1.000 millones, que terminaría por incluir a miles de colombianos que hoy no pagan ese impuesto, pues está en 3.000. “Lo anunciaremos en su debido momento”, dijo.