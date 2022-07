¿Ministro de Hacienda de Petro asesoró a Gabriel Boric y es responsable de la debacle del Upac?, esto respondió

Sin duda, la designación de José Antonio Ocampo ha sido catalogada como algo acertado por la mayoría. Fue una de las primeras decisiones que dio a conocer el presidente electo Gustavo Petro y, la noticia fue bien recibida entre los analistas económicos, inversionistas, gremios y demás líderes de opinión en Colombia.

Sin embargo, no han faltado los críticos que han desempolvado viejas cifras, y le han sacado a relucir que, durante el gobierno Samper, en el cual también fue ministro de Hacienda, habría llevado el crecimiento de la economía a solo un 0,6 %, con un desempleo de 15 % y una inflación de doble dígito: 18,7 %. Inclusive, se le ha mencionado como responsable de la crisis del UPAC, que llevó a millones de hogares a perder la casa por los altos intereses en los créditos.

Al respecto, esto dijo el ministro designado para la administración Petro.

“La inflación durante la administración del gobierno Samper no aumentó a dos dígitos, incluso, tendió a reducirse ligeramente”.

¿Qué fue lo que realmente sucedió?, Ocampo dio sus explicaciones.

“Han dicho cosas incorrectas. Por ejemplo, que fuimos responsables de la crisis del Upac. Esta crisis vino en el 98 y 99, los últimos 6 meses de la administración Samper y comienzos de la de Pastrana. Desde tiempo atrás yo había criticado la decisión de aumentar las tasas de intereses en los niveles excesivamente altos que se aplicaron. Eso, personalmente, no era mi responsabilidad. Yo no estaba ya en el gobierno, no era miembro de la junta directiva del Banco de la República cuando se tomaron esas decisiones. Yo fui partidario y se lo comuniqué a los que podía, con los que tenía contacto, incluyendo al ministro de Hacienda que me sucedió en el cargo, que tenían que soltar la tasa de interés, como finalmente lo hicieron varios meses después. Pero las tasas de interés fueron absurdas. Eso fue lo que terminó quebrando a muchas personas que salieron endeudadas en Upac el cual ya estaba atado a la tasa de interés, tema que puede ser objeto de controversia”.

¿Asesoró la reforma tributaria de Gabriel Boric?

Otro de los temas que le han endilgado a José Antonio Ocampo fue el de haber asesorado la reforma tributaria que presentó el gobierno de izquierda de Chile, de Gabriel Boric. En este sentido, esto fue lo que respondió el ministro designado.

“Ni conozco al presidente Boric. Lo que pasa es que cuando un político importante de Colombia (de hecho, expresidente) fue y apoyó al candidato -llamémoslo- pinochetista, los sectores de centro que son con los cuales yo tengo amistad, dijeron, ‘necesitamos que un colombiano haga una declaración en favor del presidente Boric. Yo lo hice. Después hice otra declaración sobre la situación económica de Chile”.

En ese contexto, Ocampo aseguró que “Hay que recordar que el gobierno de Boric es un gobierno de izquierda, pero también con todos los sectores de centro, el partido demócrata cristiano, el partido socialista, el partido por la democracia, en fin. Todos los sectores que habían venido gobernando en Chile. Por lo tanto, es un gobierno, si se quiere, de centro-izquierda”.

“No asesoré al presidente Boric. No lo conozco personalmente. Es decir, todo eso es una invención de unas personas que tienen una crítica injustificada”.

¿Asesoró a los Kirchner en Argentina?

Esto dijo Ocampo sobre ese interrogante: “Jamás he asesorado a los Kirchner. He tenido amistad con el ministro de economía (como se dice allá), que acaba de renunciar, porque fue compañero mío en la Universidad de Colombia. Esa es mi relación con el gobierno de Argentina”.