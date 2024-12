En su defensa, Barguil dice que este proyecto incentiva la buena cultura del pago y ofrece una oportunidad a millones de colombianos de ponerse al día y recuperar su vida crediticia.

La regulación establece que las decisiones de crédito no se pueden tomar solo a partir de los reportes de estas bases de datos. Pueden darse casos en los que un usuario, a pesar de tener un reporte negativo, accede a un crédito, porque por ejemplo tuvo un incremento en su nivel de ingreso.

Para el Consejo Gremial, los prestamistas formales se verían forzados a tomar decisiones con los ojos vendados y con base solo en aspectos como el salario o los bienes, lo cual sacaría del plano a quienes tienen menores ingresos. “Si se insiste en este proyecto, la población colombiana quedaría aún más expuesta al crédito informal o gota a gota, al agiotismo y a la violencia de sus cobradores, impidiéndoles a millones de hogares salir del círculo de la pobreza”, agrega.

De paso, la ley afectaría a más de 3 millones de microempresarios, que verían bloqueado casi de manera permanente el acceso de nuevas fuentes de recursos. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, dice con contundencia que el proyecto “les cerraría la puerta del crédito a los empresarios más pequeños del país”.

El mensaje de fondo es que esta ley premia a los malapagas, genera una cultura de no pagar (una vez haya una amnistía, van a pedir dos, tres y más) y muchos pueden pensar que pagar no paga. Como la confianza es la base del crédito y el crédito es la pieza clave de la economía, esto puede erosionar todo el sistema.

De acuerdo con Barguil, unos 8 millones de colombianos podrían volver al crédito formal. “La amnistía es por única vez, no se mantiene en el tiempo y, además, no se elimina el reporte negativo de alguien que no haya pagado. Si la persona no paga, seguirá reportada negativamente como corresponde. Ya se volvió cliché tildar de populista cualquier iniciativa que busque u otorgue un beneficio real a la gente”, señala.