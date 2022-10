“Cuando escuché los disparos salí corriendo”: mujer que estuvo en balacera de Puerto Colombia rompió el silencio

A través de un en vivo en su perfil de Instagram, una de las asistentes a la fiesta que se desarrolló el pasado fin de semana en la cabaña Mediterrané, ubicada en el corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia (Atlántico), contó su versión de lo sucedido y aseguró que su nombre está siendo difamado.

Lissette Ternera, como fue identificada la mujer y quien figura en la red social con el usuario de @liche06, aseguró que no es cierta la versión que señala que la balacera habría iniciado porque supuestamente un invitado se intentó sobrepasar con ella.

“Es momento de hablar porque es mi nombre el que están utilizando. Sí estuve en esa fiesta, pero todos los comentarios son hechos por personas mal intencionadas, en realidad no sé por qué me quieren hacer ese daño. Claramente sí estuve en la fiesta, pero no tengo absolutamente nada que ver con eso, me están implicando en algo que yo no sé”, dijo Lissette Ternera.

De acuerdo con el relato de la joven, ella no se habría dado cuenta en qué momento inició la balacera. “Les puedo decir que sé lo mismo que todos ustedes saben, yo estaba en la tarima cuando estaba el cantante, ahí escuché los disparos. Pero, no sé por qué se formó la pelea, no conozco las personas del problema, yo era amiga del cumpleañero”, agregó la mujer.

Ante el sonidos de las balas, la música se detuvo y quienes se encontraban en el lugar comenzaron a correr en la búsqueda de un refugio. En video quedó grabado el momento exacto en que el enfrentamiento se dirigía hacia los invitados; el miedo era tanto, que algunos buscaron refugio a la orilla del río que pasa por el lugar.

El hecho que se registró de madrugada cobró la vida de Jonathan Ospino, el joven que celebraba sus 21 años, y otro hombre que fue identificado como Rubén Ricardo Galea, quien, supuestamente, trabajaba para Roberto Vega Daza.

Según la versión de la invitada, ella no tendría nada que ver con la versión inicial que manejan las autoridades. “Yo no tengo por qué ir a declarar, era una persona invitada a la fiesta, común y corriente, entonces no tengo absolutamente nada que ver con eso. Cuando yo escuché los disparos salí corriendo igual que todo el mundo, me metí por el lago. No sé por qué pasaron los problemas, no sé quién fue el del problema”, sostuvo.

Al parecer, estaría relacionando a Lissette Ternera con la causa de la balacera debido a que ella habría subido unas historias a Instagram el día de la fiesta y en compañía de Jonathan Ospino: “Están usando mi nombre, no sé si fue porque yo subí historias ese día de la fiesta aquí en Instagram; solo subí una foto con el cumpleañero”.

Finalmente, la joven dejó en claro que ella no es la pareja sentimental de ninguna de las personas que estaría implicada en esta tragedia que tiene consternada al Atlántico.

”No me voy a esconder, me dicen cierra la redes, pero no me voy a esconder porque no tengo absolutamente nada que ver, han dicho que soy la moza de este, del otro, pero yo no tengo absolutamente nada que ver, no sé, no conozco las personas del problema”, puntualizó.

Para esclarecer estos hechos, las autoridades de Puerto Colombia, la Gobernación del Atlántico y la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecieron hasta 80 millones de pesos para dar con la plena identificación, ubicación y posterior captura de quienes dispararon las armas.