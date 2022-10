Estas son las millonarias deudas del dueño de la camioneta, padre del hombre que protagonizó escándalo en Bogotá humillando con plata a agente de tránsito

En redes sociales circuló un video en el que un hombre increpa a una agente de la Secretaría de Movilidad de Bogotá por exigirle que moviera su camioneta, ya que se encontraba en una zona prohibida de parqueo.

En las imágenes se puede ver a Andrés Hurtado, protagonista de un hecho que causó indignación ciudadana, quien la emprendió contra la funcionaria, a quien le grita en varias ocasiones, la insulta y la humilla.

Luego de varios días del incidente, se conoció que el propietario de la camioneta, Carlos Hurtado, quien es padre de Andrés, enfrenta varias demandas por deudas sin pagar. Los procesos son adelantados por la justicia civil, según registros de la Rama Judicial.

Se trata de nueve demandas, entre las cuales, se encuentran dos por deudas a condominios campestres, además de otras un grupo empresarial, un centro comercial, una cooperativa y a un conjunto residencial.

Incluso, se estableció que el propietario de la camioneta le debe al Distrito por el cobro de una valorización en Bogotá, por lo que la camioneta le fue embargada en 2018. Sin embargo, ya se le levantó la sanción.

El hecho se conoció el pasado jueves 27 de octubre cuando en redes sociales fue compartido un video en el que se ve a Andrés Hurtado insultar a la agente, quien le pidió mover su vehículo, una camioneta Toyota Land Cruiser de placas RLL 082.

El joven lanzó improperios contra la mujer agente de tránsito y acto seguido, cuando se percata de que lo están grabando, se acerca a la persona con un gesto visiblemente amenazante.

“Vea hijueputa, vea en lo que ando, malparida”, se puede escuchar en el video.

Por si fuera poco, el joven menosprecia a la mujer, la tilda de pobre y saca a “relucir” el valor del vehículo en el que se transporta: “Empleada, por eso sigue pobre, yo por eso ando en $ 300 millones”, aseveró.

Asimismo, a la persona que se encontraba grabando los hechos le lanzó varios insultos: “¿A qué le estás tomando foto?, ¿no le dije que la iba a mover, hijueputa?”.

Acto seguido, a la escena se acercó un taxista y el maltratador se metió con él también: “Usted no sea sapo, taxista”.

“Vulgar machismo”

Después de conocerse el hecho, la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la actitud del joven y la calificó de “vulgar machismo” tras anunciar que se adelantarían, las investigaciones pertinentes para instaurar las medidas legales que correspondan.

Así mismo, pidió a la ciudadanía ser tolerantes y respetar a la labor de los agentes encargados de organizar la movilidad en las vías, espacios donde muchos capitalinos acostumbran a dejar sus carros mal parqueados.

“Este vulgar machismo y violencia de género No es un chiste tiene consecuencias legales y penales que interpondremos. Además, se impuso la debida multa por mal parqueo. ¡Nuestras agentes de tránsito, como todas y todos los servidores públicos, merecen respeto a su persona y autoridad!”, afirmó.

Este vulgar machismo y violencia de género #NoEsUnChiste tiene consecuencias legales y penales que interpondremos. Además se impuso la debida multa por mal parqueo.

Nuestras agentes de tránsito, como todas y todos los servidores públicos, merecen respeto a su persona y autoridad! https://t.co/sdmizDlj7k — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 27, 2022

¿Quién es Andrés Hurtado?

Pese a que el joven Andrés Hurtado no ha hecho ningún pronunciamiento público ni se conoce mucho sobre su actividad laboral, a través de Instagram se identificó como piloto de avión.

En esa red social, publicó en la descripción de su perfil un mensaje con una frase bíblica, que ya eliminó.

“Todo me es lícito, pero no todo me conviene”, era el versículo de la carta de Pablo a los corintios que tenía en esa plataforma.

Tras el escándalo, puso su cuenta en privado, pero posteriormente, la eliminó definitivamente, mientras que no se ha disculpado por su actitud que generó rechazo.