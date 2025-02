Defensa de Epa Colombia advierte que la Corte omitió que es madre cabeza de familia

El abogado Omar Ocampo, quien defiende los intereses de Daneidy Barrera Rojas , cuestionó el hecho que la Corte Suprema de Justicia no tuviera en cuenta que la empresaria es madre cabeza de familia , luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a cinco años y dos meses de prisión contra la influenciadora conocida como Epa Colombia por haber participado en los actos vandálicos con fines terroristas que se dieron en el marco del denominado estallido social en noviembre de 2019.

“ Daneidy Barrera Rojas es madre cabeza de familia con una menor de edad de nueve meses de nacida y hay unos intereses internacionales y constitucionales que prevalecen”, manifestó el abogado quien aseguró que este hecho no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema en la emisión del fallo.

Igualmente, advirtió que en la diligencia que se realizó en al mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia no se le permitió su intervención pese a que en dos oportunidades alzó la mano.

“Los magistrados no conocen esta situación como un hecho sobreviniente, por lo que he tomado la determinación de presentar una acción de tutela en contra de la desatención de los magistrados”, agregó. “Le supliqué a los magistrados que me atendieran”.