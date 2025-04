Esto después de que Villalba calificara como “irresponsables” los argumentos de Amaya por pedir que la declaración del excomandante paramilitar Pablo Hernán Sierra se realizara de manera presencial y no virtual en el juicio que se adelanta contra el exmandatario.

No contento con este calificativo, el abogado de Iván Cepeda aseguró que muchos testigos en contra del expresidente habían sido víctimas de amenazas y atentados contra su vida.

“He procurado en este asunto, y en los distintos asuntos en los que he intervenido a lo largo de mi carrera, proceder con lealtad. Y yo sí quiero, su señoría, porque es un tema que toca con mi conducta profesional, rechazar abiertamente lo que ha dicho el doctor Villalba en punto a que aquí la defensa está obrando de forma irresponsable en punto a la seguridad e integridad del testigo”, aseveró Amaya.

“Yo creo que quienes escucharon mi intervención pueden dar fe que si me opuse al tema de que el testigo compareciera de forma virtual, no fue jamás bajo la égida de que se dejara al libre albedrío la seguridad, sino precisamente atendiendo a la seguridad de que es el propio Estado, el Inpec, el que le puede garantizar la seguridad tanto a Carlos Enrique Vélez, como a Pablo Hernán Sierra, como a cualquier otro testigo”, añadió.

Por lo que rechazó tajantemente los cuestionamientos hechos por el vocero de las víctimas. “Decir aquí que he actuado de forma irresponsable es una situación que, su señoría, con todo respeto, en virtud del principio de lealtad, yo no puedo aceptar, porque pone en tela de juicio mi profesionalismo y la integridad con la que actúo aquí, independientemente de los intereses que represente. Y en segundo lugar, ya para finalizar, rechazar tajantemente también esas manifestaciones que se dicen que ha habido testigos a los que han asesinado y que han asesinado por la posibilidad de no enviar una carta”.