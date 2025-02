Defensa del expresidente Uribe pone en duda la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve: “El testigo no quiere responder las preguntas”

“Su señoría, para impugnar la credibilidad del testigo que, claramente, no quiere responder las preguntas en este tema”, advirtió el defensor del expresidente Uribe, quien puso de presente que es extraño que Monsalve no recuerde nada de lo que le dijo a la Corte Suprema sobre el ingreso de los famosos relojes espía a la cárcel La Picota, de Bogotá.

Así fue el intenso contra interrogatorio de la defensa del expresidente Uribe a Juan Guillermo Monsalve. "El testigo no quiere responder las preguntas". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/bxE15xVRvo

Así fue el intenso contrainterrogatorio

Juan Guillermo Monsalve: No lo escuché, no lo escuché.

Juan Guillermo Monsalve: Es que no la escuché.

Juan Guillermo Monsalve: No.

Jaime Granados: Usted no se lo contó a la Corte, ¿cierto?

Juan Guillermo Monsalve: No.

Jaime Granados: Estando bajo la gravedad de juramento, en una diligencia de esta magnitud, al día siguiente de la denuncia formulada a petición tuya por el senador Iván Cepeda, que le relató lo que usted le mandó, ¿usted le oculta a la Corte, ni más ni menos, que tenía un reloj donde había hecho una grabación en la cárcel? No le podía decir porque no lo tenía en el momento.

Juan Guillermo Monsalve: Entonces, en la diligencia, no, pero sí le informé ese día a la señora.

Jaime Granados: Entonces, ¿usted le ocultó, sí o no, a la corte la existencia ese día, 23 de febrero, cuando lo visitó en la penitenciaría la magistrada?

No que usted estuviera afuera, en la administración de la Corte, sino estaba en La Picota cuando usted dio esa declaración. ¿Usted ahí le ocultó el hecho de la grabación a la corte, sí o no?

Juan Guillermo Monsalve: No lo podía decir en la declaración.

Jaime Granados: Y le pregunto si usted ocultó o no ocultó.

Juan Guillermo Monsalve: Yo no lo podía decir porque no le estaba entregando el reloj.

Jaime Granados: Señor Monsalve aquí usted debe contestar, está bajo juramento si sí lo ocultó o no lo ocultó.

Juan Guillermo Monsalve: No sé, pues, para mí como quedó claro de que como no lo tenía, no lo podía mencionar en la diligencia.