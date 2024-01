Demandan nuevamente el polémico ‘Jóvenes en Paz’, el programa impulsado por la Presidencia que “pagará por no matar”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó el pasado 18 de diciembre la corrección de la demanda contra la creación del programa ‘Jóvenes en Paz’, el cual se basa en “pagar por no matar”. En la acción judicial, radicada ante el Consejo de Estado, se pide anular y suspender los efectos del decreto 1649 firmado el 12 de octubre por el presidente Gustavo Petro Urrego.

Pese a que el alto tribunal le había inadmitido la demanda por problemas de forma, el también excandidato a la Alcaldía de Cali presentó nuevamente el documento con las correcciones solicitadas por el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, quien deberá resolver en los próximos días si admite o no la demanda.

“El Decreto demandado entró en vigor el pasado 12 de octubre de 2023 y desde su entrada en vigencia impacta de forma negativa en el ordenamiento jurídico al (i) generar una discriminación negativa respecto de los jóvenes de las zonas urbanas, donde la misma memoria justificativa indica que la mayoría de jóvenes del país, se ubican en dicha zona, asimismo, se detecta una desigualdad de trato en cuanto a los jóvenes destinatarios de los componentes de salud y emprendimiento, quienes no podrían disfrutar de la transferencia económica recibiendo un trato desigual respecto de aquellos destinatarios de los componentes de trabajo comunitario y educación”, señala uno de los apartes de la demanda.

En otro de los puntos principales se cuestiona el hecho que el programa cuenta con una “una perversa finalidad y por desviar la finalidad de transferencia económica cuyo fin es exclusivo de pagar la dedicación a las actividades y suplir las carencias alimentarias de los participantes y no estimular la participación que es lo que pretende el decreto demandado”.

“Yo vengo de una familia donde mi sueño era ser el dueño de la olla o fletero, ser ladrón, delinquir, pero pues gracias a que ingreso a Jóvenes en Paz y empiezo a ver que la cultura, el arte, transforma vidas, pues me encamino. Gracias a la cultura, a multiplicar el conocimiento, que gracias a Jóvenes en Paz me cambió la vida y me transformó”, dijo uno de los jóvenes.