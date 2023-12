Estos son los rostros de las personas que dicen que accedieron al polémico programa del presidente Petro Jóvenes en Paz, que “pagará por no matar”

El viernes de la semana pasada, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó oficialmente el programa Jóvenes en Paz, el cual se basa en “pagar por no matar”; el evento, que se desarrolló en Medellín, no contó con la participación del presidente Gustavo Petro.

“Yo vengo de una familia donde mi sueño era ser el dueño de la olla o fletero, ser ladrón, delinquir, pero pues gracias a que ingreso a Jóvenes en Paz y empiezo a ver que la cultura, el arte, transforma vidas, pues me encamino. Gracias a la cultura, a multiplicar el conocimiento, que gracias a Jóvenes en Paz me cambió la vida y me transformó”, dijo uno de los jóvenes.