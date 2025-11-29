Destruyen cristalizadero de cocaína en Casanare avaluado en más de $1.400 millones

Un contundente golpe propinó en las últimas horas el Ejército Nacional en el departamento del Casanare, tras el hallazgo de un megacristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

La institución confirmó que la estructura ilegal estaba avaluada en más de 1.400 millones de pesos y contaba con una infraestructura completa para producir más de cinco toneladas mensuales del estupefaciente.

Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejercito Nacional llegaron hasta el sector de Campo Alegre, zona rural del municipio de Orocué, en el departamento del Casanare, donde se encontraba ubicado el lugar.

Allí encontraron una estructura conformada por nueve construcciones en madera y plástico, con capacidad para el alojamiento de aproximadamente 15 personas, además de cocaína y áreas de insumos, secado y empaque.

También se encontró en el lugar maquinaria y equipos empleados para el procesamiento de la coca, entre ellos un generador de energía, ocho hornos microondas, dos marcianos (de 462 y 250 galones) y una prensa hidráulica.

Destruyen cristalizadero para procesar clorhidrato de cocaína en Casanare. | Foto: Ejército

Se suma a los hallazgos una lavadora, un cilindro de gas, tanques de diferentes capacidades, timbos, canecas metálicas, resistencias de calentamiento, una caja de fusibles y rollos de bolsas plásticas.

En la estructura ilegal había 3.885 litros de insumos líquidos, principalmente cetona, ácido sulfúrico y amoníaco, y 5.525 kilogramos de insumos sólidos, entre estos urea, soda cáustica y amoniaco sólido.

Con la destrucción de esta infraestructura que procesaba cinco toneladas de clorhidrato de cocaína por semana, se calcula que se afecta también el ingreso de recursos por más de 15.000 millones de pesos a los ilegales.

Las autoridades resaltaron que este complejo ilegal evidencia la alta capacidad logística y productiva con la que cuentan los grupos narcotraficantes que operan en esta región del país.

